[여담야담] 한찬식 이어 인요한…"능력 따른 인사" "이게 뉴 이재명?"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 부승찬 더불어민주당 의원, 곽규택 국민의힘 의원, 최선호 SBS 논설위원
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● 한찬식 첫 참석~● 인요한 선출 논란
부승찬 / 더불어민주당 의원
"민정수석 한찬식 임명, 자기성찰적 인사…능력 봐줘야"
"인요한, '중도 통합' 철학과 맥 같이하는 인사"
"인요한, 외연 확장 관점에서 충분히 인사 가능…메시지 보여주는 것"
곽규택 / 국민의힘 의원
"대한적십자사 회장, 정치적 자리 아냐"
"한찬식 임명, 정치적 해석 옳지 않다고 봐"
"인요한, 능력 위주로 보면 비난 여지없어 보여"
최선호 / SBS 논설위원
"한찬식 임명에 여권 내 심리적 반발…당내 갈등 보여줘"
"민주당 분열로 대통령 인사 옹호 목소리 줄어든 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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