"청춘을 빼앗겼다"…90대가 되어서야 청구한 1억 원

▲ 6·25 전쟁 당시 소년병들

한국전쟁 생존 소년병들과 유족이 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했습니다.오늘(23일) 법조계에 따르면 6·25 전쟁에 참전했던 소년병 장성곤(93) 씨와 박태승(93) 씨, 고(故) 장병율·하명윤 씨 유족은 오늘(23일) 대구지법에 정부를 상대로 위자료 각 1억 원을 청구하는 국가배상 청구 소송을 냈습니다.이들은 "1950년 6·25 전쟁 당시 만 15∼17세로 병역 의무가 없는 미성년자였는데도 법적 근거 없이 정규군으로 전선에 투입됐다"며 "위법한 공권력 집행에 의해 청춘을 빼앗기고 삶이 부서졌다"고 주장했습니다.원고 측은 이번 소송이 2024년 7월 9일 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위)의 한국전쟁 중 소년병에 대한 인권 침해 '진실규명 결정' 이후 처음 제기되는 국가배상 청구 소송이라고 설명했습니다.앞서 진실화해위는 "소년병은 병역 의무가 없으나 한국 전쟁에 동원돼 생명권 침해, 육체적·정신적 피해, 학습권 박탈 등 사회적 피해를 본 사실이 확인된다"며 "국가가 소년병의 명예 회복 및 보상에 관한 특별법을 제정해 실질적인 피해 회복을 구현해야 한다"고 권고했습니다.다만 소년병 병역 수행의 위법성에 대해서는 "단정하기 어렵다"고 판단했습니다.진실화해위는 또 "한국전쟁 당시 18세 미만 미성년자로 병역 의무가 없었는데도 정규군으로 동원됐던 소년병은 약 3만 명에 달하며, 자원입대한 소년병도 있지만 일부는 자원입대 형식을 갖춘 유인 징집에 가까웠다"고 덧붙였습니다.해당 결정은 청구인 6명에 대해서만 효력이 있으며, 이번 소송 원고 4명은 모두 진실규명 결정 대상자 또는 그 유족입니다.소송대리인 하경환 변호사는 "진실화해위 결정으로 국가배상 청구권 소멸시효가 새롭게 진행돼 소송을 제기하게 됐다"며 "소년병 어르신들께서 진정으로 바라는 건 금전 보상이 아닌 국가의 진심 어린 사과 한마디"라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스/ 육군 제공)