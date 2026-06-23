이란, 미국과 2차 회담 예고…"핵·재건 등 4개 실무그룹 구성"

▲ 미국, 이란 국기

이란과 미국이 핵 문제와 제재 종료, 재건 등의 현안을 다룰 4개 실무 협상그룹을 구성하기로 했다고 이란 고위 당국자가 23일(현지시간) 밝혔습니다.이란 관영 IRNA통신은 카젬 가리바바디 이란 외무차관을 인용해 스위스에서 열린 미국과의 실무 회담이 종료됐다면서 이같이 보도했습니다.가리바바디 차관은 협상단이 "제재 종료, 핵 문제, 재건과 경제 개발, 감시·이행 등 4개 실무그룹을 설치하기로 했다"면서 "합의된 양해각서에 따라 향후 협상은 이란 의회 의장, 이란 외무장관, 미국 부통령, 파키스탄과 카타르 총리가 참여하는 고위급 위원회의 감독 아래 진행될 것"이라고 말했습니다.그러나 향후 협상이 언제 열릴지 등 구체적인 일정은 언급하지 않았습니다.이란 측 실무회담팀을 이끈 가리바바디 차관은 또 동결된 이란 자산 120억 달러의 "즉각적인" 해제에 합의가 이뤄졌다면서, 미국이 이란산 원유 판매를 허가하는 면허를 발급했다고 말했습니다.앞서 미국 재무부는 지난 22일 이란산 원유와 석유화학 제품, 기타 석유 제품의 생산·판매·운송·수입을 8월 21일까지 60일간 허용하는 면허를 발급한 바 있습니다.