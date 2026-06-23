호르무즈 열렸지만…미국·이란 항로 딴소리에 해운업계 혼란

▲ 호르무즈 해협

미국과 이란의 합의로 호르무즈 해협이 일단 열렸지만 양측의 해협 통제권 힘겨루기로 혼란은 계속되고 있습니다.현지시간 23일 파이낸셜타임스에 따르면 선박들은 호르무즈 해협을 지나는 가장 안전한 항로가 어딘지를 두고 고민에 빠졌습니다.미국과 미국의 의견을 대변하는 보험사, 이란이 서로 다른 항로를 제시하고 있기 때문입니다.이란은 자국 정부의 허가를 받지 않거나 이란 해안선에 근접한 항로를 타지 않으면 회항과 같은 불이익을 받을 수 있다고 경고했습니다.그에 반해 미국은 오만 쪽으로 더 가까이 붙어 미군의 엄호를 받을 수 있는 항로를 선택하라는 지침을 내렸습니다.선박들로서는 미국과 보험사의 말을 들으면 이란에서, 이란의 말을 들으면 미국에서 제재받을 위험에 노출되는 셈입니다.미국 해운사 '세이프시 시핑'의 SV 안찬 회장은 "선주와 운항사가 난처한 상황에 몰렸다"고 진단했습니다.그는 "미국 당국과 보험사들의 안내를 따르면 이란 당국에서 통항방해, 나포, 적대행위를 당할 위험이 있다"며 반면 "이란의 지시를 따르면 미국 규정에 따라 (대이란) 제재 문제에 휘말릴 수 있다"고 설명했습니다.현재 미군은 호르무즈 해협에서 선박을 오만 쪽 항로로 유도하며 가까이서 근접 호위를 지원하고 있습니다.선박들은 대체로 보험사와 해운업계의 권고에 따라 오만 쪽 항로를 지나지만 이란 쪽 항로도 선택지로 검토하는 것으로 전해집니다.미국과 이란은 호르무즈 해협의 개방이 합의되기 전인 이달 초부터 해협의 통제권과 직결된 항로를 두고 힘겨루기를 해왔습니다.이란은 전쟁 기간에 호르무즈 해협 통제를 강력한 지정학적 억지 수단으로 사용했고 전후에도 통제권을 보유하겠다는 의지를 표명하고 있습니다.이를 위해 올해 5월 페르시아만해협청(PGSA)을 설립하고 지난주에는 PGSA에서 반드시 통항 허가를 받으라는 문서를 발행했습니다.이 기구는 설립 이후 지금까지 미국의 대이란 제재 명단에 등재돼 있습니다.미국은 이란의 호르무즈 해협 통제권 주장이 유엔해양법협약 등 국제법에 어긋나며 공해의 자유로운 항행이 보장돼야 한다고 강조하고 있습니다.그런 맥락에서 미국은 올해 6월 초 미군의 호위를 받아 호르무즈 해협을 통항하라며 오만 쪽에 가까운 항로를 지정했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 21일 이 항로를 '수호천사(Guardian Angel) 항로'로 명명하고 미국의 통행료 징수 가능성을 언급했습니다.미국과 이란이 호르무즈 해협의 개방이 담긴 종전 양해각서(MOU)에 서명한 이후 선박 통항량은 혼란 속에도 증가하고 있습니다.영국 해사무역기구에 따르면, 영국 시각으로 전날 정오까지 24시간 동안 30척이 넘는 선박이 해협을 지났습니다.이는 올해 2월 28일 미국, 이스라엘과 이란의 전쟁이 발발한 이후 가장 많은 일일 통행량으로 기록됐습니다.영국 해사무역기구는 호르무즈 해협의 해상안보 위협 수위를 기존 '심각'(severe) 단계에서 '보통'(moderate) 단계로 내렸습니다.이란 이슬람혁명수비대의 해상 활동이 덜 변덕스러워진 데다가 미국 해군의 존재가 여전히 안정적이라는 판단에 따른 평가였습니다.