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[속보] 코스피, '역대급' 10% 급락한 8,203…코스닥 7.9%↓

이성훈 기자
작성 2026.06.23 15:38 수정 2026.06.23 15:45 조회수
[속보] 코스피, '역대급' 10% 급락한 8,203…코스닥 7.9%↓
▲ 코스피 급락

코스피가 10% 가까이 급락해 8,200선을 간신히 지키며 마감했습니다.

오늘(23일) 코스피는 전 거래일 대비 910.71포인트(9.99%) 내린 8,203.84로 거래를 마쳤습니다.

지수는 전장 대비 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54로 출발한 뒤 잠시 반등하는가 싶더니 이내 하락 전환하며 급격한 우하향 곡선을 그렸습니다.

이에 오전 11시 40분쯤 매도 사이드카가 발동됐습니다.

오후 들어서는 낙폭이 더 확대돼 오후 2시 33분쯤에는 서킷브레이커까지 발동돼 20분간 매매 거래가 중단됐습니다.

외국인 투자자는 유가증권시장에서 5조 7천925억 원 '투매'했습니다.

이는 한국거래소(KRX)와 넥스트레이드(NXT) 합산액입니다.

반면 개인은 11조 1천124억 원 순매수했습니다.

역대 최대 순매수액입니다.

코스닥 지수는 전장 대비 76.88포인트(7.94%) 내린 891.52로 장을 마감하며 900선마저 무너졌습니다.

개장 후 지수가 급락하면서 코스닥 시장에서도 오전 9시 6분쯤 매도 사이드카가 발동됐습니다.
 
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