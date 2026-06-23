메시 '최다 골 경신'…아르헨티나 32강 진출 확정

<앵커>



북중미 월드컵에서 아르헨티나가 오스트리아를 꺾고 2연승으로 32강 진출을 확정했습니다. 아르헨티나의 간판 메시는 연거푸 득점에 성공하며 월드컵 최다 골 기록을 경신했습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



알제리와 1차전에서 해트트릭을 터뜨려 통산 16골로 월드컵 최다 골 타이를 이룬 메시는 전반 9분 만에 마르티네스가 얻은 페널티킥의 키커로 나서 대기록 경신의 기회를 잡았지만, 슈팅이 골대 오른쪽으로 벗어나 고개를 떨궜습니다.



실수를 만회하기 위해 메시는 기회가 날 때마다 슈팅을 날렸지만, 번번이 상대 골키퍼와 수비에 막혔는데, 전반 38분 기어이 오스트리아 골문을 열었습니다.



왼쪽에서 올라온 컷백을 강력하면서도 정확한 왼발 슈팅으로 연결해 시원하게 골망을 흔들었습니다.



통산 17번째 골로 월드컵 최다 골 기록을 갈아 치우자 경기장은 열광의 도가니가 됐습니다.



그리고 후반 추가 시간 동료의 슈팅이 골키퍼 선방에 막힌 뒤 페널티 박스 안에서 패스를 받아 특유의 드리블로 두 차례 슈팅 끝에 다시 골문을 갈라 쐐기를 박았습니다.



통산 18번째 골이자 대회 5번째 골에 성공하며 득점 단독 선두를 질주했습니다.



메시의 활약 속에 아르헨티나는 오스트리아를 2대 0으로 꺾고 2연승으로 32강 진출을 확정했습니다.



---



우승 후보 프랑스도 이라크를 3대 0으로 완파하고 2연승으로 32강에 조기 승선했습니다.



음바페가 전반 14분 페널티 박스 바깥에서 왼발 중거리 슈팅으로 선제골을 뽑아냈고, 후반 9분 수비 실수 속에 뎀벨레의 패스를 받아 멀티 골을 완성했습니다.



후반 21분엔 뎀벨레가 쐐기 골이자 월드컵 데뷔 골로 대승을 자축했습니다.



노르웨이는 간판 골잡이 홀란의 멀티 골에 힘입어 세네갈을 3대 2로 제압했습니다.



(영상편집 : 박춘배)