'투표용지 부족' 합수본, 투표관리관·직무대행 등 참고인 조사

▲ 선관위

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)가 당시 투표소 현장을 관리했던 실무자급 공무원들에 대한 참고인 조사를 이어갑니다.합수본은 지방선거 본투표 당일인 지난 3일 투표소에서 근무했던 지방자치단체 공무원 2명을 참고인 신분으로 오늘(23일) 오후 소환 조사합니다.이들은 투표용지 부족 사태가 벌어졌던 서울 지역 투표소에서 투표관리관, 관리관 직무대행으로 각각 근무했던 것으로 파악됐습니다.합수본은 이들을 상대로 투표 당일 상황과 용지 부족 사태가 벌어진 뒤 선관위의 대응 등을 확인할 방침입니다.합수본은 지난 11일 선거관리위원회 압수수색에서 확보한 자료에 대한 분석 작업도 이어가고 있습니다.실무를 담당한 공무원들에 대한 조사와 압수물 분석이 마무리되면 선관위 직원들에 대한 소환 조사도 이뤄질 것으로 전망됩니다.합수본은 선관위가 투표용지 인쇄 매수 축소를 졸속으로 결정하고, 선거 당일 제대로 된 대응을 하지 않았다는 의혹을 우선 겨냥하고 있습니다.선거일 이후 발생한 투표용지 보관 상자 폐기·분실 관련 의혹도 합수본 수사 대상입니다.아울러 선관위의 '외유성 출장 의혹'을 비롯한 방만 운영 의혹도 합수본의 수사선상에 올라 있습니다.