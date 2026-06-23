18골·28경기·18승·2천489분…기네스북도 놀란 메시의 대기록

▲ 월드컵 본선 6회 출전해 최고령 해트트릭 기록 세운 리오넬 메시

아르헨티나 '축구의 신' 리오넬 메시가 2026 북중미 월드컵을 통해 전 세계 독특하고 신기한 최고 기록을 정리하는 기네스북(Guinness World Records)의 한페이지를 화려하게 장식했습니다.아르헨티나의 '캡틴' 메시는 우리시간 23일 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 상대로 전반 38분 선제 결승골에 이어 후반 추가시간 추가골까지 꽂았습니다.통산 6번째 월드컵 무대에 나선 메시의 멀티골을 앞세운 아르헨티나는 2-0 승리를 따내고 조별리그 2연승으로 32강 진출을 확정했습니다.메시는 이날 멀티골로 앞으로 깨지기 힘들 4가지 대기록 달성했습니다.조별리그 1차전에서 해트트릭을 달성했던 메시는 이날 2골을 보태면서 월드컵 무대에서 통산 18골(2010년 1골·2014년 4골·2018년 1골·2022년 7골·2026년 현재 5골)을 터트려 미로슬라프 클로제(독일·통산 16골)를 넘어 역대 최다 득점자로 우뚝 섰습니다.풀타임을 소화한 메시는 자신이 계속 깨고 있는 월드컵 역대 최다 경기 출전도 28경기로 늘렸습니다.이전 기록은 로타어 마테우스(독일·26경기)였습니다.메시는 28경기에서 2천484분을 뛰어 월드컵 역사상 가장 긴 시간을 그라운드에서 뛴 선수로도 이름을 남겼습니다.여기에 이날 오스트리아를 꺾고 월드컵 무대에서 통산 18승(5무 5패)을 따내 클로제(17승 3무 4패)의 이 부문 기록도 넘어섰습니다.기네스북은 이날 SNS 공식 계정을 통해 '오늘 메시가 깬 모든 기록'이라는 제목으로 ▲ 월드컵 본선 최다 골 - 18골 ▲ 통산 월드컵 최다 경기 출전 - 28경기 ▲ 월드컵 역대 한 선수 최다 승리 - 18승 ▲ 월드컵 최다 출전 시간 - 2천489분 등을 나열하며 "우리는 역사를 목격하고 있다"는 글을 남겼습니다.(사진=게티이미지)