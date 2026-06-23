AP통신 "아데토쿤보, 밀워키 떠나 마이애미 이적"

▲ 야니스 아데토쿤보

미국프로농구(NBA)의 슈퍼 스타 야니스 아데토쿤보가 밀워키 벅스를 떠나 마이애미 히트로 이적합니다.AP통신은 오늘(23일) 소식통을 인용해 "마이애미는 밀워키와의 마라톤 협상 끝에 아데토쿤보를 영입하는데 합의했다"고 보도했습니다.AP통신은 이 합의가 NBA 사무국의 승인을 받지 않았다고 덧붙였습니다.211cm의 키에 당당한 체격을 갖춘 그리스 출신의 아데토쿤보는 두차례 NBA 최우수선수, 10차례 NBA 올스타에 선정된 대형 스타입니다.2021년 밀워키를 NBA 정상에 올려 놓은 아데토쿤보는 NBA 75주년 기념 역대 최고의 선수 중 한 명으로 뽑히기도 했습니다.2025-2026 시즌 평균 27.6점을 기록한 아데토쿤보는 부상 때문에 시즌을 일찍 접었고, 이후 트레이드를 요구하며 밀워키와 갈등을 빚었습니다.이 계약이 성사되면 밀워키 소속인 아데토쿤보와 보비 포티스가 마이애미로 가고, 타일러 히로 등 4명의 마이애미 소속 선수가 밀워키로 팀을 옮깁니다.또한 밀워키는 내일 열리는 NBA 드래프트에서 13번 지명권을 포함해 최소한 4개의 지명권을 받습니다.(사진=AP, 연합뉴스)