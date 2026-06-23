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증시 급락에 코스닥·코스피 '매도 사이드카' 잇단 발동

이성훈 기자
작성 2026.06.23 13:48 조회수
증시 급락에 코스닥·코스피 '매도 사이드카' 잇단 발동
▲ 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 코스피는 이날 전날보다 31.01포인트(0.34%) 내린 9,083.54에, 코스닥지수는 9.76포인트(1.01%) 내린 958.64에 개장했다.

국내 주식시장이 오늘(23일) 장중 급락세를 나타내면서 코스닥 시장과 유가증권시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 잇따라 발동됐습니다.

한국거래소에 따르면 오늘 오전 11시 37분 50초쯤 코스닥150 선물가격 및 현물지수의 변동으로 코스닥 시장에서 매도 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매도호가의 효력이 정지됐습니다.

발동 시점 당시 코스닥150 선물가격은 전일 종가보다 106.70포인트(6.01%) 하락한 1,667.80이었습니다.

코스닥150 현물지수는 93.26포인트(5.33%) 내린 1,653.67이었습니다.

코스닥 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150 지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.

그 직후인 오전 11시 40분 44초에는 유가증권시장에서도 코스피200 선물지수의 변동으로 매도 사이드카가 발동, 마찬가지로 5분간 프로그램매도호가 효력이 정지됐습니다.

발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 76.06포인트(5.12%) 내린 1,407.54였습니다.

매도 사이드카는 코스피200 선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동됩니다.

유가증권시장과 코스닥 시장에서 동시에 매도 사이드카가 발동된 건 지난 8일 이후 처음입니다.
 
(사진=연합뉴스)
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