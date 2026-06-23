슈퍼 IP '미니언즈'의 귀환…천만 감독 꿈꾸는 미니언즈라니

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할리우드 애니메이션 제작사 일루미네이션의 슈퍼 IP '미니언즈'가 돌아온다.'미니언즈'는 애니메이션 프랜차이즈 사상 최고 흥행 수익을 기록한 '슈퍼배드' 시리즈의 상징적인 캐릭터다. 2015년 첫 스핀오프 '미니언즈'를 시작으로 '미니언즈 2'까지 연이은 흥행에 성공하며 월드 와이드 누적 수익 20억 달러를 돌파, 단일 프랜차이즈로서의 흥행 파워를 입증해 왔다.'미니언즈 & 몬스터즈'는 데뷔작으로 천만관객 거장 감독이 되고 싶은 미니언즈 '제임스' '헨리' '에드'의 몬스터를 찾아 떠나는 어드벤처를 그린 작품이다.7월 15일 개봉에 맞춰 공개된 포스터에는 이번 작품을 이끌어갈 예비 거장 듀오 '제임스'와 '헨리'가 본격 소개돼 눈길을 끈다. 각각 카메라와 붐 마이크를 손에 든 이들은 "거장 감독이 되고 싶어요!", "진짜 열심히 하겠습니다!"​라는 당찬 포부를 전하며 천만 영화 제작을 향한 뜨거운 열정을 드러내 웃음을 유발한다.특히 똘망똘망한 눈빛을 발사하며 촬영에 심취한 '제임스'와 특유의 엉뚱함이 담긴 '헨리'의 표정은 어디로 튈지 모르는 미니언들의 특별하고 유쾌한 모험을 예고해 기대감을 더한다. 과연 이들이 세계 최고의 몬스터 주인공을 찾아 꿈의 영화를 완성할 수 있을지 궁금증을 증폭시킨다.'미니언즈 & 몬스터즈'는 오는 7월 15일 개봉해 한국 영화 '호프'와 맞대결을 펼친다. 방학을 맞이하는 어린이 관객과 가족단위 관객을 공략하는 '미니언즈 & 몬스터즈'가 슈퍼 IP의 위력을 또 한 번 발휘할지 귀추가 주목된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)