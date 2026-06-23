이 대통령 "가짜뉴스, 엄청난 사회적 갈등·대립 초래…엄정 대응해야"

▲ 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 최근 6·3 지방선거 사태와 관련해, 선거관리위원회의 부실한 선거 관리 실태에 대해 강하게 비판하면서도, '부정선거론'에 대해 선을 그으며 가짜뉴스 엄정 대응을 지시했습니다.이 대통령은 이날(23일) 오전 청와대에서 주재한 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의 모두발언에서 "(선거관리가) 부실한 건 사실인데, 그렇다고 이게 전체 선거 자체가 부정선거는 아니지 않은가"라고 말했습니다.그러면서, "가짜뉴스나 조롱, 혐오, 조작, 이런 것들을 전달하는 게 과거처럼 그냥 한두 명의 피해로 그치는 게 아니라 이제는 엄청난 사회적인 갈등·대립을 초래하지 않은가"라 지적하고, "엄청난 사회적 비용을 부담해야 되기 때문에 과거와 다르게 평가해야 될 것 같다"고 강조했습니다.이어 "과거에는 '장난으로 있을 수 있는 일', '표현하다 보면 좀 과할 수도 있지'라는 정도로 넘어갔는데, 지금은 체계적인 공격 수단, 또는 부당한 이익을 얻는 수단이 돼 가고 있는 것 같다"며, "인공지능(AI)으로 아무도 식별을 못할 정도로 만들어서 명백한 허위사실을 정말로 그럴듯하게 퍼뜨려 갈등을 조장하거나 부당한 이익을 얻는 수단으로 사용되는 측면이 있다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "누가 그런 소문을 냈다고 하는 게 사실이라 하더라도, 그 소문이 사실이 아니면 허위사실 공표로 책임을 져야 된다"며, "무책임하게 사실상 허위 사실을 공표, 확산하는 행위가 너무 당연한 것처럼, 마치 그게 진실을 전달한 것처럼 악용되는 경우가 많은 것 같다"고 꼬집었습니다.그러면서 "분쟁이 될 경우 수사기관이 좀 엄정하게 하면 좋겠다"며 "수사기관이 엄정하게 책임의 강도를 높여주면 좋을 것 같다"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)