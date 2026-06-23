[날씨] 서쪽 지역 중심 '낮 더위'…내륙 소나기 예보

오늘(23일) 서쪽 지역을 중심으로는 낮 더위가 나타나겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 30도, 고창 28도까지 오르겠고요.



동풍의 영향을 받는 동쪽 지역은 강릉의 기온 23도에 머물며 서늘하겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 자세히 살펴보겠습니다.



춘천의 낮 최고 기온 29도, 광주 28도까지 오르겠고요.



대구와 부산의 기온은 24도에 머물겠습니다.



제주 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향으로 현재 제주 지역에 약한 비가 내리고 있습니다.



제주 지역의 비는 내일까지 이어지겠고요.



경북 동해안 지역은 오후까지, 강원 동해안 지역은 저녁때 비가 잠시 내릴 텐데요.



양은 5mm 안팎으로 많지 않겠고, 제주 지역은 5에서 최고 40mm의 비가 내리겠습니다.



제주 산지에는 강풍특보가 내려졌고, 제주 해상과 남해상에는 풍랑특보가 발효됐습니다.



강한 바람과 높은 물결에 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠습니다.



동해안과 제주 해안가를 따라서는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



목요일에 동해안 지역에는 비가 내리겠고요.



내륙 지역에는 소나기 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)