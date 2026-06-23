암에 맞서는 '생명의 암호'…저속노화를 넘어 행복노화

<앵커>



암은 사전에 충분히 예방할 수 있고, 또 암이 찾아오더라도 얼마든지 극복할 수 있다며 구체적인 방안들을 제시합니다.



이번 주 읽어볼 만한 신간들을 이주상 기자가 소개해드립니다.



<기자>



[생명의 암호 / 이희원, 박상철, 임규성, 김정용, 강시철 / 북랩]



현대의학에서 암은 피할 수 없는 운명이 아니라는 <생명의 암호>입니다.



먹고 움직이고, 어떻게 스트레스를 다스리냐에 따라 암 발생 위험이 좌우된다며, 암 예방을 위한 행동 수칙을 제시합니다.



또 표준치료와 함께 면역치료를 병행하며 암을 극복한 사례들을 통해 암이 찾아오더라도 맞서 싸울 수 있는 용기와 구체적 방안을 전해줍니다.



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[행복노화 / 이시형 / 특별한서재]



저속 노화를 넘어 행복하게 나이 드는 법, <행복노화>입니다.



건강과 장수, 경제적 여유, 그리고 인간관계와 사회성은 행복한 노화를 위한 5대 핵심 조건입니다.



생활습관을 비롯해 환경과 마음가짐이 노년의 삶을 바꿀 수 있다며 세로토닌을 활성화하고 명상을 하는 등 행복노화는 누구든 일상에서 쉽게 실천할 수 있다는 것입니다.



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[적발감사 / 박재용 / 박영사]



조직의 각종 문제를 찾는 본연의 감사, <적발감사>입니다.



적발은 모든 감사활동의 핵심이자 감사 본연의 업무를 가장 직접적으로 수행하는 감사입니다.



부정행위를 찾아내고 사전에 리스크를 파악하는 등 100개의 실제 사례를 통해 감사 품질의 편차를 줄이도록 해주는 표준적 감사 실무를 제시합니다.



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[미국 지성사 / 제니퍼 래트너-로젠하겐 / 교유서가]



사상적 쟁점을 통해 미국의 과거를 돌아보는 <미국 지성사>입니다.



무질서했던 신대륙에서 청교도적인 지적 질서를 유지했던 유럽인들은 미국 지성사의 출발점이었습니다.



미국과 유럽의 편지 교류는 당시의 지식인들을 고대 아테네와 로마로까지 이어주는 시간적 네트워크였고, 2차 대전 이후에는 진보와 보수의 가치가 서로 영향을 주며 지성사의 자리를 잡아갔습니다.



(영상취재 : 최대웅)