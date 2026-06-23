뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경기도 이천시-여주시, 가공용 벼 재배 나섰다

유영수 기자
작성 2026.06.23 12:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경기도 이천시와 여주시에서 증류주 제조 등에 사용되는 가공용 벼 재배가 시작됐습니다. 농가 소득도 높이고, 쌀의 수급 조절에도 도움이 될 것으로 기대됩니다.

유영수 기자입니다.

<기자>

경기도 이천시 부발읍에 조성된 가공용 벼 재배 단지입니다.

3ha 면적의 논에 국립식량과학원이 육성한 가공용 벼 품종인 '주향미'를 심었습니다.

'주향미'는 향기 성분이 우수해 증류주 생산에 적합한 품종으로, 일반 벼보다 수확량도 많다고 알려져 있습니다.

[정현하/가공용 벼 '주향미' 재배 농민 : 기본 우리가 재배하는 것보다 20% 증산 효과가 있다. 그러니까 소득 증대가 더 있잖아요. 그러니까 올해 처음인데 한 번 해보자, 그래서 시작하게 된 거예요.]

여주시도 올해 1ha 규모의 가공용 벼 재배 단지를 조성했습니다.

국립식량과학원이 개발한 또 다른 가공용 벼 품종인 '화연'을 심었으며, 약 7톤의 쌀을 수확할 것으로 기대하고 있습니다.

[한윤석/가공용 벼 '화연' 재배 농민 : 굉장히 향이 좋고 술 만드는 데 좋다고 그래가지고, 가공용 쌀을 재배하니까, 일단 수매하는 부분에서는 부담이 없어지고….]

이천시와 여주시는 농가 소득 증대와 함께 안정된 쌀 판로의 확보, 쌀 브랜드 가치 제고 등을 기대하고 있습니다.

[김동호 소장/이천시 농업기술센터 : 쌀밥 위주로 저희가 생산했었는데, 이제는 농민들의 소득을 향상시키기 위해서는 가공용 쌀도 저희가 발젼시켜야 되겠다.]

두 지자체는 앞으로 계속 가공용 벼 재배 단지 규모를 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

---

수도권의 대표적 농산물 축제인 경기도 광주시 퇴촌 토마토 축제가 지난주 열렸습니다.

올해로 24회를 맞는 축제는 참여형 체험형 프로그램 위주로 구성됐습니다.

(영상취재 : 인필성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영수 기자 사진
유영수 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지