뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

90만 송이 '활짝'…밤낮 없이 발길 이어져

SBS 뉴스
작성 2026.06.23 12:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

울산 남구 장생포 수국축제가 시민은 물론, 관광객들에게도 큰 인기를 끌고 있습니다. 올해는 체험시설이 더해져서, 체류형 관광으로 이어질지 관심을 모으고 있습니다.

UBC 윤주웅 기자입니다.

<기자>

90만 송이 수국이 남구 장생포 일대를 아름다운 물결로 수놓고 있습니다.

날씨는 흐리지만, 수국을 감상하기에는 강한 햇살보다 좋습니다.

다양한 수국에 이끌린 관광객들은 사진 명당마다 줄을 서며 추억을 담습니다.

[김경희·김정순·김옥숙·서유희 : 황홀합니다. 너무 좋아가지고 기분이 너무 좋아요. 작년에도 왔지만, 올해도 또 왔거든요, 내년에 또 오고 싶어요.]

올해 새롭게 문을 연 웨일즈카트는 축제를 즐기는 새로운 인기상품입니다.

장생포 언덕에서 수국과 함께 바다를 즐길 수 있는 더 웨이브도 관광객들에게 신선한 경험을 선사합니다.

다양한 체험시설을 추가한 만큼 장생포 일대가 체류형 관광으로 연계될 가능성도 보입니다.

[정한열/경북 구미시 : 처음 타봤는데, 주위 환경이나 바다를 보면서 스릴 있게 타니까 진짜 재미있었습니다.( 저도 재미있었어요.)]

밤이 되면 수국정원은 조명이 더해지면서 색다른 모습을 연출합니다.

개막식 때부터 야간에 맞는 다양한 행사가 펼쳐져, 수국과 함께 하는 밤의 정취를 느낄 수 있습니다.

장생포를 밤낮 없는 수국 세상으로 만든 수국축제는 오는 28일까지 계속됩니다.

(영상취재 : 이종호 UBC)

UBC 윤주웅
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지