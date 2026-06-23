급락에 코스닥 이어 코스피도 매도 사이드카 발동

국내 주식시장이 오늘(23일) 장중 급락세를 보이면서 코스닥과 유가증권시장에 프로그램매도호가 일시효력정지인 사이드카가 잇따라 발동됐습니다.



한국거래소는 오늘 오전 11시 37분 50초쯤 코스닥 시장에 매도 사이드카를 발동하고 5분간 프로그램매도호가 효력을 정지했다고 밝혔습니다.



발동 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 106.70포인트, 6.01% 하락한 1,667.80을 기록했습니다.



코스닥150현물지수 역시 93.26포인트, 5.33% 내린 1,653.67로 나타났습니다.



코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 6% 이상, 코스닥150지수가 3% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동됩니다.



이어 오전 11시 40분 44초에는 유가증권시장에서도 코스피200 선물지수 변동에 따라 매도 사이드카가 발동됐습니다.



발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 76.06포인트, 5.12% 내린 1,407.54였습니다.



유가증권시장의 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속될 경우 발동됩니다.



유가증권시장과 코스닥 시장에서 동시에 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 8일 이후 처음입니다.



(SBS 디지털뉴스부)