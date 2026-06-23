'수사권 남용 조사' 검찰미래위 단장에 김수홍…검찰과장 나하나

▲ 정성호 법무부 장관(가운데)이 10일 정부과천청사 법무부에서 열린 검찰인권존중미래위원회 발족식에 참석해 위촉된 위원들과 기념촬영을 하고 있다.

쌍방울 불법 대북 송금 사건과 대장동 사건 등에서 발생한 검찰 수사권 남용 의혹을 조사하기 위한 진상조사단장에 김수홍 법무부 검찰과장이 임명됐습니다.법무부는 오늘(23일) 김 과장을 검찰인권존중미래위원회(미래위) 진상조사단장으로 전보하는 인사를 냈습니다.부임 일자는 24일입니다.신임 검찰과장으로는 나하나 대검 정책기획과장이, 대검정책기획과장 자리는 이건표 대검 범죄정보2담당관이 이동해 채웁니다.조사단은 서울동부지검에 임시 사무실을 열고 조사를 시작합니다.미래위가 조사 대상으로 선정하거나 향후 추가로 권고하는 사건을 넘겨받아 사실관계를 확인하고 기록을 검토할 예정입니다.법무부는 지난 10일 검찰의 인권침해 및 검찰권 남용 의혹 사건의 진상을 규명하겠다며 외부 위원들로 구성된 검찰미래위를 발족했습니다.검찰미래위는 첫 회의에서 쌍방울 대북송금 사건, 대장동 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건, 위례 신도시 사건, 서해 공무원 피격 사건, 통계조작 사건, '윤석열 명예훼손' 허위보도 의혹 사건 등 7건을 1차 조사 대상 사건으로 선정했습니다.(사진=법무부 제공, 연합뉴스)