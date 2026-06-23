경실련 "현 정부 들어 서울 전세 매물 31%·월세 매물 19% 감소"

▲ 경제정의실천시민연합

이재명 정부 출범 이후 전월세 매물이 대폭 줄어들고 가격도 상승하며 부동산 시장 불안이 가중되고 있다는 시민단체 비판이 나왔습니다.경제정의실천시민연합(경실련)은 오늘(23일) 서울 종로구 경실련 강당에서 '이재명 정부 임대차시장 정상화 촉구' 기자회견을 열고 이 대통령 취임 1년간 전월세 매물 추이 분석 결과를 발표했습니다.이에 따르면 이 대통령 취임 1년을 맞은 올해 6월 4일 서울 아파트 일별 전월세 매물은 1년 전보다 25% 감소했습니다.전세 매물은 31%, 월세 물건은 19% 각각 줄어들었습니다.또 아파트 전세 거래 자료를 국민평형(전용면적 84㎡) 기준으로 환산한 결과, 올해 4월 기준 전세보증금은 6억 9천만 원으로 작년 같은 달보다 8% 상승했습니다.같은 기간 월세 보증금은 2억7천만 원에서 2억9천만 원으로, 월세액은 153만 원에서 166만 원으로 올랐습니다.비(非)아파트의 전월세 거래가격(전용 40㎡ 기준 환산) 역시 전세보증금은 32%, 월세 보증금은 56%, 월세액은 36% 각각 증가했습니다.경실련은 정부가 추진하는 무제한 매입임대, 비주택 리모델링, 정비사업 활성화와 전월세 매물 감소, 주택 착공량 감소, 집값 상승 현상이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했습니다.그러면서 ▲ 비아파트 무제한 주택매입 정책 철회 ▲ 전세대출·반환보증제도 정상화 ▲ 장기공공임대주택·토지임대부 주택 등 확대 ▲ 주택임대사업자 제도 개편 등의 대책을 정부에 촉구했습니다.(사진=경제정의실천시민연합 제공, 연합뉴스)