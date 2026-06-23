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일 정부, 2040년 가계자산 내 주식·채권 비중 '40%' 목표

곽상은 기자
작성 2026.06.23 11:07 조회수
일 정부, 2040년 가계자산 내 주식·채권 비중 '40%' 목표
▲ 도쿄증권거래소

일본 정부가 오는 2040년까지 가계 금융자산 중 주식과 투자신탁, 채권 비중을 40%로 끌어올리는 목표를 세우고 관련 제도 정비 등에 착수했다고 니혼게이자이신문이 전했습니다.

신문에 따르면 이는 2025년 말 23%와 비교해 두 배 가까이 높은 수준으로, 회사채 시장 활성화 등을 통해 '저축에서 투자'로의 전환을 가속하려는 취지입니다.

올해 여름 결정될 금융 전략에 반영될 이번 방안은 다카이치 사나에 정권의 인공지능(AI) 등 전략 분야 투자 확대 정책과 맞물려 있습니다.

가계 자산만을 표적으로 삼은 수치 목표 설정은 이례적입니다.

일본은행에 따르면 지난해 말 기준 가계 금융자산은 총 2천351조 엔(약 2경 2천375조 원)에 달하지만 현금과 예금이 1천140조 엔(48.5%)으로 절반에 육박합니다.

목표 달성을 위해선 약 400조 엔의 자금이 투자 시장으로 유입돼야 합니다.

이에 정부는 비상장 주식 투자용 공모 투신 제도를 정비하고 회사채 규제를 완화하기로 했습니다.

AI 등 전략 17개 분야에 대한 투자 자금 공급을 확대하기 위해 관·민 금융기관이 참여하는 의견 교환의 장도 마련합니다.

또 은행의 투자 자회사를 통한 출자 규제를 완화해, 기존에 의결권 기준 5% 이하로 제한됐던 사업회사 출자를 경영진 인수 등의 경우에는 최대 100%까지 허용할 방침입니다.

은행 자금이 직접 의결권을 행사하며 기업의 경영권 승계와 체질 개선을 주도할 수 있도록 금융과 산업 간 장벽을 허물겠다는 구상입니다.

관련 법 개정안은 2027년 국회 제출을 목표로 하며, 은행과 증권 간 정보 공유를 제한하는 방화벽 규제 완화도 검토합니다.

(사진=연합뉴스)
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