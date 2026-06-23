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이 대통령 "반도체 호황 이면에 양극화 그늘…청년 세대는 가장 큰 소외자"

강민우 기자
작성 2026.06.23 10:52 조회수
이 대통령 "반도체 호황 이면에 양극화 그늘…청년 세대는 가장 큰 소외자"
▲ 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "반도체 호황으로 주식시장 급성장이라는 눈부신 성과가 나왔지만, 그 이면에는 자산 양극화라는 그늘도 짙게 드리우고 있다"며 "특히 안정적 일자리와 소득을 통해 자산을 형성할 기회 자체가 부족한 청년세대는 가장 큰 소외자들"이라고 진단했습니다.

이 대통령은 오늘(23일) 오전, 청와대에서 열린 제27회 국무회의 겸 제12차 비상경제점검회의에서 이와 같이 말하고, "정책 전반에 걸쳐 청년에게 더 많은 기회를 주기 위한 세심하고 노력이 중요하다"고 강조했습니다.

그러면서, "역대급 성과급, 역대급 코스피 지수도 자신에게는 딴 세상 얘기라는 청년들의 소외감을 정부가 뼈아프게 받아들여야 한다"고 지적했습니다.

이어 "청년세대가 직면한 이런 문제를 일거에 해소할 '왕도'는 없다. 있다면 이미 실천했을 것"이라며 꾸준한 정책적 노력을 주문했습니다.

이 대통령은 "그 일환으로 청년 미래 적금 신청이 시작됐는데, 청년들의 안정적 자산 형성에 도움이 되도록 정책 홍보와 관리에 만전을 기해달라"며 "청년의 삶 전 영역에서 기회의 사다리를 획기적이고 실질적으로 확대하기 위한 정책을 속도감 있게 추진해달라"고 당부했습니다.

(사진=연합뉴스)
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