[자막뉴스] 1시간이나 일찍 별관 입구로…대국민 사과하더니 취재진 피해 '쏙'?

법원에 회생을 신청한 종합편성채널 JTBC 등 중앙그룹 계열사 5곳에 대한 대표자 심문 기일이 시작됐습니다.



서울회생법원 회생2부는 오늘 오전 10시부터 중앙홀딩스, 중앙피앤아이, JTBC, 메가박스중앙, 콘텐트리중앙의 대표자 심문을 차례대로 엽니다.



중앙홀딩스 측에선 홍정도 중앙그룹 부회장이 출석했는데, 홍 부회장은 심문 시간보다 1시간이나 일찍 취재진을 피해서 별관 입구를 통해 들어간 것으로 알려졌습니다.



재판부는 대표자 심문기일에 채무자의 개요를 비롯해 자산 및 부채 현황, 회생절차 신청 이유 등을 묻고 답변을 들은 뒤 회생절차 개시 여부를 결정합니다.



각 대표는 재판부에 구체적인 채무 규모와 채무조정 방안 등을 설명할 것으로 보입니다.



중앙그룹 회생 사태는 JTBC가 지난 12일 모두 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못해 채무불이행을 선언하면서 시작됐습니다.



이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 잇따라 회생절차 개시를 신청했습니다.



15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈습니다.



법원은 각 사의 신청 사건을 모두 회생2부에 배당하고 자산과 채권을 동결하는 보전처분과 포괄적 금지명령을 내린 상탭니다.



JTBC는 지난 14일 법원에 회생절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔습니다.



ARS는 법원이 강제 회생절차 개시를 보류하고 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제돕니다.



재판부가 ARS 프로그램을 승인하면 회생절차 개시를 보류할 수 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)