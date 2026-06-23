[자막뉴스] 31.5% 폭락에 "대형 악재 시작도 안 해".."살 사람 다 샀다" 월가의 섬뜩한 경고

스페이스X 주가가 현지시간 어제(22일) 하루 만에 16% 넘게 급락했습니다.



지난 12일 사상 최대 규모 기업공개를 통해 뉴욕 주식시장에 상장한 스페이스X 주가가 이날 전장보다 16.4% 하락한 154.60달러로 마감했습니다.



상장 이후 3거래일간 급등하다가 이후 3거래일 연속 급락한 겁니다.



공모가 135달러보다는 여전히 높지만 지난 16일 장중 최고가 225.64달러보다는 31.5% 낮은 수준입니다.



주가 급락으로 스페이스X 시가총액도 약 4천억 달러, 한화로 약 615조 원이 증발했습니다.



하루 감소 폭으로는 뉴욕 증시 역사상 두 번째 기록입니다.



스페이스X 시총은 이날 2조 300억 달러를 기록했습니다.



이번 급락은 미국 연방준비제도가 연내 기준금리를 올릴 수 있다는 전망이 번지면서 미국 국채 금리가 급등한 것에 영향을 받은 걸로 보입니다.



영국 일간 파이낸셜타임스는 미 국채 금리 상승은 스페이스X 같이 기업가치가 고평가된 기술 기업에 악영향을 미칠 것으로 전망했습니다.



현재 스페이스X 주가는 지난해 주당 매출의 100배가 넘습니다.



시장이 현재 실적보다 미래 성장성에 올인하고 있어 금리 상승에 매우 취약하다는 분석입니다.



또 일각에서는 스타십 프로그램이 아직 기술적으로 성숙하지 못했고, 여러 차례 실패와 세부 일정 지연으로 개발 완료 시점이 수년 뒤로 밀렸다는 점도 한계로 지적하고 있습니다.



올여름 이후 대규모 보호예수 해제 물량이 대기하고 있는 점도 당면한 대형 악재로 꼽힙니다.



미국의 기관투자가 전문 증권사인 존스 트레이딩은 "스페이스X 주식을 사고 싶어 했던 사람들은 모두 상장 초반 며칠간 매수했다"며 "이제 살 사람은 거의 다 산 것 같다"고 진단했습니다.



이날 통화 정책에 민감한 2년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 0.05%포인트 상승한 4.23%로, 1년여 만에 최고치를 경신했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 육도현, 제작: 디지털뉴스부)