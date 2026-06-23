아시아나, 대한항공 통합 직전까지 스타얼라이언스 회원 유지

▲ 아시아나항공 A350

아시아나항공이 통합 대한항공 출범 예정일인 12월 17일 직전인 12월 16일까지 스타얼라이언스 회원사 자격을 유지한다고 오늘(23일) 밝혔습니다.아시아나항공은 2003년 스타얼라이언스의 15번째 정규 회원사로 가입한 이후 23년간 동북아 노선 네트워크 강화와 디지털 서비스 플랫폼 고도화, 코로나19 위기 공동 대응 등에 참여하며 글로벌 항공동맹 발전에 기여해왔습니다.아시아나클럽 회원들은 12월 16일까지 스타얼라이언스 회원사 항공편을 이용할 때 아시아나항공 마일리지를 적립할 수 있으며, 스타얼라이언스 라운지 이용과 우선 탑승 등 기존 우수회원 혜택도 계속 제공받습니다.다만 적립 마일리지를 사용해 스타얼라이언스 회원사 항공권을 이용할 경우 항공사별로 이용 조건이 다릅니다.루프트한자 등 6개 항공사는 10월 31일까지, 전일본공수(ANA) 등 5개 항공사는 11월 30일까지, 싱가포르항공·유나이티드항공 등 9개 항공사는 12월 16일까지 발권과 탑승을 모두 마쳐야 합니다.반면 터키항공 등 4개 항공사는 12월 16일까지 발권하면 내년 12월 16일까지 탑승할 수 있습니다.다른 스타얼라이언스 회원사 고객들도 올해 12월 16일까지 아시아나항공 운항편 이용 시 라운지 이용과 우선 탑승 등 기존 혜택을 받을 수 있습니다.다만 아시아나항공 탑승 실적을 스타얼라이언스 회원사 마일리지로 적립하는 것은 올해 10월 15일 탑승분까지만 가능합니다.(사진=아시아나항공 제공, 연합뉴스)