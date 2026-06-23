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"아이언맨 같다" 깜짝…버튼 하나만 누르면 '착'

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작성 2026.06.23 10:25 조회수
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<앵커>

영화 속 아이언맨처럼 버튼 하나만 누르면 옷이 스스로 몸에 입혀지는 기술이 현실로 다가왔습니다. KAIST 등 공동 연구진이 복잡한 외부 장치 없이, 공기만 주입하면 몸에 감기듯 옷을 입혀주는 기술을 개발했는데요. 고령자와 장애인은 물론 의료·방역 현장까지 활용될 것으로 기대됩니다.

TJB 조형준 기자가 보도합니다.

<기자>

두 팔을 벌리고 서 있는 아이언맨에게 갑옷 슈트가 저절로 입혀집니다.

영화에서나 가능할 것 같았던 일을 KAIST와 미국 스탠퍼드대학 공동 연구팀이 현실로 불러왔습니다.

다리를 쭉 뻗고 서 있는 사용자가 버튼을 누르자 바지가 저절로 올라옵니다.

입기 더 까다로운 윗옷도 몸에 착 감기듯 자연스럽게 입혀집니다.

신체 구조와 형태, 움직임에 맞춰 펼쳐지는 소프트 로봇입니다.

압축 공기가 주입되면 접혀 있던 구조가 스스로 펼쳐지며 옷을 몸 방향으로 밀어 올립니다.

이 로봇을 입고 싶은 옷 안에 부착한 뒤 작동 시키기만 하면 됩니다.

[김남균/KAIST 로봇공학학제전공 박사 : 식물의 뿌리나 줄기처럼 앞단에서부터 자라나는 그런 로봇인데요. 팔이나 다리를 따라서 배치되어 있는 경로를 통해서 자라나게 되면 자연스럽게 옷을 펼쳐내면서…. ]

기존 착용 보조 장치와 달리 복잡한 기계 장치나 외부 동력이 필요 없고, 부드러운 소재를 사용해 신체에 부담을 주지 않는 것도 장점입니다.

[유지환/카이스트 건설 및 환경공학과 교수 : 매우 자연스럽고 유연하게 몸을 감싸면서 옷을 입혀줄 수 있기 때문에 특히나 안전하다고 할 수 있겠습니다. ]

고령자나 장애인처럼 움직임이 제한된 사람 뿐 아니라, 매일 반복해서 옷을 갈아입어야 하는 의료, 방역 현장 등에서도 널리 활용될 것으로 기대됩니다.

연구팀은 지난 4일 오스트리아에서 열린 세계 최고 권위의 로봇 학술대회에서 최우수 논문상을 수상했습니다.

(영상취재 : 김경한 TJB, 화면출처 : MARVEL 유튜브 KAIST)

TJB 조형준
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