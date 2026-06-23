'송지은♥' 박위, 7km 휠체어 마라톤 중 갑작스러운 저혈압 증세…"끝까지 하고 싶다"

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'동상이몽2' 박위-송지은 부부가 특별한 재활 비결과 뭉클한 마라톤 도전기를 공개한다.23일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박위, 송지은 부부가 신체적 한계를 뛰어넘어 '7km 휠체어 마라톤'에 도전하는 감동적인 현장이 전파를 탄다.유튜브를 통해 '기적의 아이콘'으로 불리며 대중에게 큰 희망을 전해온 박위는 최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에서 하반신 마비 판정 이후 지금까지 꾸준하게 이어온 자신만의 맞춤형 운동법을 전격 공개했다. 그는 매일 실천해 온 고강도 재활 루틴은 물론, 특수 장비를 적극적으로 활용한 근력 강화 운동까지 선보여 탄성을 자아냈다.특히 다가오는 마라톤 대회를 앞두고 운동에 박차를 가하던 박위가 비장한 의지와 함께 맨몸 턱걸이를 완벽하게 성공해 내자, 스튜디오는 발칵 뒤집혔다.이어 본격적으로 박위, 송지은 부부가 출격한 '7km 휠체어 마라톤' 대회 당일의 모습이 베일을 벗었다. 해당 대회는 참가자 수만 무려 1,700여 명에 달하며, 목표 기부 금액이 1억 원에 육박하는 대규모 기부 마라톤 행사다. 박위 부부는 이 뜻깊은 레이스의 맨 선두에 서서 참가자들을 이끌어야 하는 막중한 책임을 안고 출발선에 섰다.그러나 완주를 향한 강한 포부를 안고 힘차게 출발한 지 얼마 지나지 않아, 박위의 신체에 예상치 못한 위험 신호가 감지됐다. 레이스를 이어가던 중 갑작스러운 저혈압 증세와 심한 어지럼증이 찾아온 것. 현장은 순식간에 긴장감에 휩싸였고, 급기야 레이스를 중단해야 하는 일촉즉발의 위기 상황에 직면했다.주변의 도움의 손길과 만류에도 불구하고 박위는 "끝까지 하고 싶다"라며 단호하게 고개를 저었고, 끈기 있게 도전을 이어가려는 그의 모습에 MC들마저 안타까움과 걱정 어린 시선을 감추지 못했다.과연 박위가 갑작스러운 건강 이상 위기를 무사히 극복하고 7km 휠체어 마라톤 완주라는 또 하나의 기적을 이뤄낼 수 있을지 관심이 모아진다.박위, 송지은 부부의 맞춤형 재활 운동 루틴과 위기 속 마라톤 도전기는 바로 오늘, 23일 화요일 밤 10시 40분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)