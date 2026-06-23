뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"미국 태양광 업체들, 한국산 셀 '관세 우회' 의혹 조사 청원"

곽상은 기자
작성 2026.06.23 09:22 조회수
"미국 태양광 업체들, 한국산 셀 '관세 우회' 의혹 조사 청원"
▲ 한화큐셀 미국 조지아주 달튼 공장

미국 태양광 패널 제조업체 3곳이 한국산 태양광 셀이 중국산 제품에 대한 미국 관세를 우회하고 있다며 미국 상무부에 조사를 청원했습니다.

로이터 통신에 따르면, 캐나디언 솔라·SEG·헬리에네 등 미국에서 태양광 패널 공장을 운영하는 3개 사는 지난 18일 한화큐셀의 미국법인 큐셀스가 관세를 피하기 위해 생산 기지를 중국에서 한국으로 옮겼다고 주장하는 내용의 청원서를 상무부에 제출했습니다.

미국 무역법상 제3국을 통한 가공이 미미한 수준일 경우 해당 국가 수입품에도 관세를 확대 적용할 수 있습니다.

셀은 햇빛을 전기로 변환하는 태양광 모듈(패널)의 기본 구성 요소입니다.

큐셀스는 그동안 동남아산 태양광 수입품을 겨냥한 미국 무역 청원을 주도해온 핵심 기업이었는데, 이번에는 피청원 대상이 됐습니다.

문제가 된 동남아 수입품 일부는 정작 이번 청원 기업들의 공장에 공급됐던 것들입니다.

큐셀스 대변인 마르타 스토엡커는 로이터에 "우리는 미국 내 태양광 제조 리쇼어링(국내 복귀)을 주도해왔으며 강력한 무역 집행을 지지해온 10년의 기록을 갖고 있다"며 "증거를 통해 주장이 근거 없음이 밝혀질 것"이라고 반박했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지