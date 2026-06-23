북미보다 빨리 만난다…'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 7월 29일 개봉

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미보다 빠른 일정인 7월 29일(수) 국내 개봉을 확정했다.
개봉일 확정과 함께 공개된 스페셜 다이브 포스터는 거대한 도심 한복판을 향해 거침없이 몸을 던지는 스파이더맨의 다이내믹한 활강 액션을 포착해 눈길을 끈다. 하늘과 빌딩 숲 사이를 가르는 역동적인 고공 질주는 영화가 선사할 한층 업그레이드된 액션 스케일과 압도적인 시네마틱 쾌감을 예고한다.
725만 관객을 동원한 '스파이더맨: 홈커밍'(2017), 802만 관객을 사로잡은 '스파이더맨: 파 프롬 홈'(2019), 755만 관객 흥행을 기록한 '스파이더맨: 노 웨이 홈'(2021)까지. 누적 관객수 2,282만 명을 모은 역대급 블록버스터 '톰스파' 시리즈의 새로운 신작 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 5년 만에 새롭게 시작되는 '스파이더맨/피터 파커'의 이야기를 그리며 오는 7월 29일(수), 다시 한번 새로운 흥행 신화를 쓸 예정이다.
무엇보다 한국은 북미(7월 31일 개봉)보다 하루 빨리 스파이더맨 시리즈를 만날 수 있는 만큼 관객들의 기대감도 최고조에 이를 것으로 예상된다.
올여름 최고 기대작 중 하나인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 7월 29일(수) 극장에서 만나볼 수 있다.
(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
댓글