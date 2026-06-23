북미보다 빨리 만난다…'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 7월 29일 개봉

이미지 확대하기

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미보다 빠른 일정인 7월 29일(수) 국내 개봉을 확정했다.개봉일 확정과 함께 공개된 스페셜 다이브 포스터는 거대한 도심 한복판을 향해 거침없이 몸을 던지는 스파이더맨의 다이내믹한 활강 액션을 포착해 눈길을 끈다. 하늘과 빌딩 숲 사이를 가르는 역동적인 고공 질주는 영화가 선사할 한층 업그레이드된 액션 스케일과 압도적인 시네마틱 쾌감을 예고한다.725만 관객을 동원한 '스파이더맨: 홈커밍'(2017), 802만 관객을 사로잡은 '스파이더맨: 파 프롬 홈'(2019), 755만 관객 흥행을 기록한 '스파이더맨: 노 웨이 홈'(2021)까지. 누적 관객수 2,282만 명을 모은 역대급 블록버스터 '톰스파' 시리즈의 새로운 신작 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 5년 만에 새롭게 시작되는 '스파이더맨/피터 파커'의 이야기를 그리며 오는 7월 29일(수), 다시 한번 새로운 흥행 신화를 쓸 예정이다.무엇보다 한국은 북미(7월 31일 개봉)보다 하루 빨리 스파이더맨 시리즈를 만날 수 있는 만큼 관객들의 기대감도 최고조에 이를 것으로 예상된다.올여름 최고 기대작 중 하나인 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 7월 29일(수) 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)