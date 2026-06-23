지창욱, 보폭이 다른 동남아 활동…현지화 전략으로 팬덤 확장

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배우 지창욱이 해외 활동에서 두각을 드러내며 특급 한류 스타로서의 위치를 공고히 하고 있다.지창욱은 최근 동남아시아 주요 국가의 대형 프로젝트에 잇달아 참여하고 있다. 국내 콘텐츠의 해외 흥행을 발판으로 인지도를 넓히는 단계를 넘어, 해외 현지 방송과 OTT 콘텐츠의 중심으로 직접 뛰어들며 새로운 영역을 개척하고 있다.가장 눈에 띄는 사례는 현재 필리핀에서 방송 중인 리얼리티 예능 '쿠무스타(Kumusta)'다. 이 프로그램은 한국과 필리핀의 인기 스타들이 서울 강남에서 필리핀 레스토랑을 직접 운영하며 음식과 문화를 통해 서로를 이해하고 교류하는 과정을 담았다.지난 5월 첫 방송 이후 현지에서 뜨거운 반응을 얻고 있다. 필리핀 OTT 플랫폼 Viu에서 3주 연속 1위를 기록한 데 이어 글로벌 OTT 플랫폼 Rakuten Viki에서도 인기 콘텐츠 TOP10 1위에 이름을 올렸다. 공식 SNS 채널에 공개된 쇼츠 영상 역시 4주 만에 누적 조회수 6,500만 회를 돌파하며 폭발적인 화제성을 입증했다.지창욱은 프로그램의 주요 축으로 활약하며 현지 시청자들과 자연스럽게 교감한다. 한국 스타가 현지 대중문화 안으로 스며들어 함께 콘텐츠를 만들어가는 모습은 눈길을 끈다. 문화와 언어의 장벽을 자연스럽게 넘나들며 관계를 쌓아가는 '글로벌 현지화' 과정이라는 점에서 돋보이는 시도다.이 같은 흐름은 지난해 인도네시아에서 공개된 여행 리얼리티 '아브라카다브라(Abracadabra! The Galaxy of Ultimate Healing)'에서도 확인할 수 있다. 삼성과 글로벌 OTT 플랫폼 Viu가 협업해 제작한 5부작 프로젝트로, 지창욱이 인도네시아 현지 톱스타들과 함께 발리, 요그야카르타, 숨바 섬 등을 여행하며 진정한 휴식을 찾아가는 과정을 그려냈다.특히 해당 프로젝트는 방영 직후 인도네시아 Viu 차트 상위권에 오르며 높은 관심을 이끌어냈다. 지창욱은 현지 스타들과 격의 없이 어울리며 특유의 친근함과 진솔한 매력을 보여줬다.무엇보다 주목할 점은 지창욱의 글로벌 행보가 단순한 해외 팬덤 소비에 머물지 않는다는 점이다. 현지 제작 시스템 안에서 프로그램을 함께 만들어가고, 각국 시청자들의 문화적 정서와 접점을 형성하며 영향력을 확장하고 있다.한편 지창욱은 오는 6월 28일부터 7월 4일까지 베트남에서 개최되는 제4회 다낭 아시아 영화제(DANAFF IV)에 공식 초청돼 글로벌 행보를 이어간다.<사진 제공 = '아브라카다브라'·'쿠무스타' 캡처>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)