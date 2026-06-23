홍명보호 '아프리카 징크스' 넘을까…남아공 상대로 32강행 도전

▲ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 홍명보 감독이 '물 보충 휴식' 시간을 이용해 선수들을 독려하고 있다.

홍명보호가 '아프리카 징크스'를 깨고 2026 북중미 월드컵에서 조 2위 32강 진출을 이루려 합니다.홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 남아공을 상대로 대회 조별리그 A조 마지막 3차전을 치릅니다.1차전에서 체코에 2대 1 역전승, 2차전에서 개최국 멕시코에 0대 1 석패를 당한 홍명보호는 일단 조 1위 32강 토너먼트 진출은 물 건너간 상황입니다.멕시코가 2승으로 1위를 확정했습니다.여전히 한국은 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위 자리를 꿰차고, 지더라도 조 3위 32강 진출을 바라볼 수 있는 유리한 자리에 있습니다.하지만 남아공전에서 자칫 패한다면 경우에 따라 4위로 추락해 탈락할 수도 있습니다.같은 시각 멕시코시티 스타디움에서 열리는 경기에서 체코가 멕시코를 잡는다면 체코가 2위, 남아공이 3위에 오르기 때문입니다.비기는 것을 목표로 경기에 나섰다가 경기 운영이 꼬이면서 패하는 사례는 허다합니다.홍명보호가 남아공전에서 반드시 승리를 노려야 하는 이유입니다.남아공은 국제축구연맹(FIFA) 실시간 랭킹이 A조 팀 중 가장 낮은 61위인 최약체입니다.한국(23위)보다 38계단 아래입니다.하지만 한국은 아프리카 팀에 약한 모습을 보여왔기에 방심은 금물입니다.역대 월드컵에서 한국은 아프리카 팀을 4차례 만나 1승 1무 2패의 열세를 보였습니다.2006년 독일 대회 토고전에서 2대 1로 이긴 게 유일한 승리입니다.이후 20년 동안 이기지 못했습니다.2010년 남아공 대회에서 나이지리아와 2대 2로 비겼고, 2014년 브라질 대회에서는 알제리에 2대 4로 참패했습니다.역대 두 번째 원정 16강 진출을 달성한 2022년 카타르 대회에서도 가나와 조별리그 2차전에선 2대 3으로 패했습니다.한국은 이 4경기에서 모두 선제골을 허용했고, '클린시트'는 기록하지 못했습니다.홍 감독도 A매치에서 아프리카 팀에 약한 모습을 보여왔습니다.브라질 월드컵까지 1년여간 A대표팀을 이끈 '홍명보호 1기' 때 알제리전 패배를 포함해 아프리카 팀 상대 1승 3패를 기록했습니다.이번 '홍명보호 2기'에서는 1승 1패를 기록 중입니다.지난해 11월 가나와 홈 평가전에서 1대 0으로 이겼으나 지난 3월 유럽 원정으로 치른 코트디부아르전에선 0대 4로 충격패했습니다.한국은 아프리카 팀의 강건한 체격과 빠른 스피드를 바탕으로 엇박자를 섞은 공격에 속수무책으로 당한 경험이 많습니다.유리한 고지에서, 조 최약체를 상대하는데도 팬들이 불안한 시선을 거두지 못하는 이유입니다.홍명보호로서는 '이른 시간 득점'을 노릴 필요가 있습니다.남아공은 0대 2로 완패한 멕시코와 1차전에서 전반 9분 만에 훌리안 키뇨네스에게 선제 결승 골을 내줬고, 1대 1로 비긴 체코와 2차전에서도 전반 6분 미할 사딜레크에게 선제골을 허용했습니다.남아공은 올해 1월 끝난 아프리카 네이션스컵에서도 16강에서 탈락할 때까지 4경기에서 늘 전반에 실점했습니다.남아공 수비라인 공략을 위해 지난해 6월 K리그1 울산 HD가 남아공 대표 다수가 속한 마멜로디 선다운스와 맞붙은 2025 FIFA 클럽 월드컵 경기를 참고할 필요가 있어 보입니다.남아공의 양 측면 주전 수비수로는 마멜로디 선다운스 소속의 오브리 모디바와 쿨리소 무다우가 나섭니다.골키퍼도 같은 구단 소속의 론웬 윌리엄스입니다.무다우와 윌리엄스는 당시 울산전에서도 선발 출전했습니다.이 대회에서 울산은 '1승 제물'로 지목되던 마멜로디에 0대 1로 패한 게 치명타가 돼 조별리그 탈락했습니다.남아공의 주축 미드필더 테보호 모코에나와 공격형 미드필더 템바 즈와네(이상 마멜로디)가 경고 누적과 각각 1차전 퇴장으로 3차전에 나서지 못하는 건 홍명보호에 호재입니다.반드시 승리가 필요한 경기인 만큼, 홍 감독은 이번에도 최정예로 선발 라인업을 구성할 거로 보입니다.다만, 1·2차전에서 원톱으로 선발 출전해 수비수를 끌고 다니며 동료들에게 공간을 열어주는 역할은 잘 수행했으나 득점하지는 못한 손흥민(LAFC)의 선발 출전 여부와 포지션 배치를 두고는 홍 감독이 마지막까지 고민할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)