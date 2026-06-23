[뉴욕증시] 혼조세 마감…연준 통화정책 방향 '주목'

미 증시가 혼조세로 마감했습니다.



나스닥이 1% 하락했고 S&P500이 약보합 마감한 반면 다우 지수는 소폭 상승했습니다.



업종별로는 커뮤니케이션이 3% 내렸고 경기소비재 부문도 2% 약세를 보이며 지수의 하방 압력을 가했습니다.



장 초반 시장은 미국과 이란 간의 1차 회담 진전과 유가 하락 소식을 대외적 안정 요인으로 반영하며 상승세로 출발했습니다.



스위스 회담에서 양국은 60일 이내에 최종 합의를 도출하기 위한 로드맵에 동의했고 미국이 이란의 원유 판매를 60일 동안 허용하기로 하면서 국제유가는 하락했습니다.



브랜트유는 배럴당 77달러 선까지 밀렸고 서부 텍사스산 원유도 74달러 부근에서 거래를 마쳤습니다.



그러나 이러한 중동발 훈풍에도 불구하고 장중 ai 생태계에 대한 회의론이 급부상하면서 대형 기술주 중심의 매물이 쏟아져 지수를 하락 반전시켰습니다.



ai 실질 가치 창출에 대한 의구심이 확산된 가운데 핵심 연구진의 이직 소식이 전해진 구글 모기업 알파벳이 5% 내렸고 사상 첫 200억 달러 규모의 회사채 발행 부담이 겹친 스페이스X는 16% 급락하며 3일 연속 하락세를 이어갔습니다.



반면 실적 발표를 앞둔 마이크론테크놀로지는 사상 최고치를 경신했습니다.



오는 25일 발표될 5월 개인소비지출 PCE 물가지수가 전월 대비 오를 것으로 예상되는 가운데 시장은 연준의 향후 통화정책 방향을 주목하고 있습니다.