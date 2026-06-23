뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이제 수요 급증하는데…'반품 대란' 무슨 일

이강 기자
작성 2026.06.23 07:27 조회수
PIP 닫기
살충제 수요가 급증하는 여름철을 앞두고 있습니다.

그런데 되레 약국들은 이 살충제를 반품하느라 몸살을 앓고 있다는데요. 왜인지 기사 함께 보시죠. 

다음 달 1일부터 정부의 정식 승인을 받은 제품만 유통, 판매할 수 있는 '살생물제품 승인제'가 전면 시행되면서 승인받은 제품만 살 수 있게 되기 때문입니다.

문제는 유예기간 종료가 일주일 앞으로 다가왔는데도 제약사와 브랜드별로 반품 정책과 공급 가능 여부가 제각각 달라 일선 약국들이 재고 처리에 갈피를 잡지 못하고 있다는 겁니다.

서울 강남구의 한 약사는 모기나 바퀴벌레약 수요가 폭증하는 여름 성수기인데 제약사 대응이 늦어지다 보니 제품을 더 들여와야 할지 당장 매대에서 치워야 할지 판단하기 어렵다고 토로하고 있습니다.

이번 조치가 살충제들의 영구적인 단종을 의미하는 것은 아닌데요.

제약사들은 현재 정부 승인 절차를 밟는 중이지만, 다음 달 1일 전까지 승인 도장을 받지 못해 일시적 회수를 택한 겁니다.

승인만 받으면 바로 판매가 가능합니다.

(기사출처 : 매일경제, 화면출처 : 생활화학제품 안전포털 초록누리)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지