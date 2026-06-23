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"드러누워서라도 막았어야"…'삼전닉스' 레버리지 직격

이태권 기자
작성 2026.06.23 06:50 조회수
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<앵커>
 
삼성전자와 SK하이닉스 주가 하루 움직임의 2배를 베팅할 수 있는 단일종목 레버리지 상품에 대해 이찬진 금융감독원장이 작심 비판에 나섰습니다. 증시 변동성은 높이고 단타 매매가 성행하며 증권사들만 배를 불리고 있다면서, 드러누워서라도 막았어야 했다고 말하기도 했습니다.

이태권 기자입니다.

 <기자>

이찬진 금융감독원장이 삼성전자, SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품에 대해 비판을 쏟아냈습니다.

지난달 출시된 레버리지·인버스 상품들의 시가총액은 15조 원 이상, 출시 후 누적 거래 규모는 173조 원으로 급증한 상황입니다.

이 원장은 개인 투자자들 손실로 번질 우려가 크다고 밝혔습니다.

[이찬진/금융감독원장 : 대부분이 이제 개인 투자자가 보유하고 있습니다. 이게 지금 92% 정도 되는 것 같은데, 굉장히 위험한 리스크가 있는 투자인데도 쿨링다운(진정)이 지금 안 되고 있는….]

실제 연속 하락장에서 이들 상품의 최대 낙폭은 평균 36.9%에 이르렀습니다.

특히 하루 평균 매매 회전율이 최대 200%까지 치솟았다며 매매 수수료로 증권사만 배불리는 결과가 초래됐다고 비판했습니다.

[이찬진/금융감독원장 : (매매 수수료가) 많게는 10조가 넘을 거로 추산되는데, (전체 시총의) 적게는 40%, 많게는 70% 정도까지를 수수료로 내시는 겁니다 그 투자자들이.]

또, 고환율 때문에 서학개미 투자금을 국내로 유도하기 위해 도입했지만 결국 효과는 많지 않았다며 드러누워서라도 도입을 막았어야 했나 후회하고 있다고까지 말했습니다.

이어 급격한 주가 변동 땐 가계에 큰 충격으로 이어지는 등 부작용은 너무 크다며 정부로서도 고민이 많은 상태라고 밝혔습니다.

이 원장은 금융위와 협의해 충격을 완화할 수 있는 부분이 뭔지 생각 중이라고 말했습니다.

스페이스X 상장 때 미래에셋증권이 0주를 배당받았던 데 대해선 "어처구니 없는 상황"이라며 해외 투자 관련 위험 고지가 적절했는지 등을 들여다보고 있다고 강조했습니다.

(영상취재 : 신진수·김학모, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 장채우)
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