"3시 마감합니다" 스타벅스 전국 매장 셧다운…이용객 발길 돌려

스타벅스코리아는 22일 오후 3시에 전국 모든 매장의 영업을 일제히 조기 종료했습니다.



지난달 발생한 마케팅 논란에 대한 책임을 통감하고, 임직원들의 역사의식과 사회적 감수성을 제고하기 위한 전사적 교육을 진행하기 위해서입니다.



스타벅스코리아가 영업을 조기 종료하는 것은 지난 1999년 국내 1호점인 이화여대점을 개점한 이래 처음입니다.



스타벅스코리아 전국 2천160여 개 매장은 지난 16일부터 관련 안내문을 게시하고 '영업시간 단축으로 이용에 불편을 드려 죄송합니다.



더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠습니다'라고 밝혔습니다.



이날 오후 2시 45분 서울 용산구 스타벅스 남영동점에는 2층과 3층에 걸쳐 약 5개 테이블에 손님들이 앉아 있는 모습이었습니다.



영업 종료를 10분 앞두고 스타벅스 직원이 테이블을 돌며 "3시에 영업 마감합니다. 10분 남았습니다."고 안내했습니다.



손님들은 무슨 사정인지 아는 듯 별다른 반발이나 문제 제기 없이 자리에서 일어섰습니다.



이어 남영동점에서 멀지 않은 숙대입구역점에는 오후 3시쯤 매장 안에 손님이 아무도 없었습니다.



영업 종료 시각 1분을 남겨 놓고 한 50대 중년 여성이 들어와 "테이크아웃(포장 주문)은 가능하죠?"라고 묻고 아이스 아메리카노를 주문했습니다.



강남역부터 신논현역 일대에 있는 스타벅스 10개 매장은 오후 2시쯤부터 손님들이 빠지기 시작해 한산해지는 모습이었습니다.



이들 매장에서는 입장하려다가 공지문을 보고 발길을 돌리는 손님과 이용 시간이 35분 정도 남았다는 직원의 안내를 받고 발길을 돌리는 손님들의 모습도 포착됐습니다.



스타벅스 케이스퀘어강남점서 나온 직장인 유 모(35)씨는 "강남역 일대에 거래처가 몰려있어서 스타벅스에서 자주 일한다.



다른 카페 어디를 가야 할지 몰라서 한참 헤맸다"고 말했습니다.



지하철 역내 매장인 스타벅스 신분당역사점은 오후 3시가 되자 셔터를 내렸고, 같은 시각 스타벅스 강남R점은 매장 안의 불이 꺼져있는 상태였습니다.



영업이 종료된 이후 전국의 스타벅스 파트너(직원)들은 본사로부터 지급받은 모니터를 통해 준비된 교육 영상을 시청했습니다.



오후 3시 10분쯤에는 스타벅스 강남비젼타워점의 직원들은 사복으로 갈아입고 교육 시청 준비를 하는 모습도 보였습니다.



휴가자들은 추후 온라인으로 영상을 시청해 관련 교육을 이수해야 합니다.



영상은 오제연 성균관대 사학과 교수와 구정우 성균관대 사회학과 교수가 지난 17일 스타벅스코리아 본사 직원들과 이마트 부문 계열사 임원들을 상대로 각각 '기업이 가져야 할 올바른 역사 인식', '사회적 감수성과 윤리 기준'이라는 제목으로 강의한 녹화본입니다.



스타벅스코리아 관계자는 "역사 인식과 사회적 감수성 관련 교육뿐 아니라 스타벅스가 지향하는 가치와 미션 등에 대해 소통하는 '브랜드 가치 워크숍'으로 진행될 예정"이라며 "약 3시간이 소요되는 이번 교육을 통해 탱크데이 사태 재발 방지를 위해 노력할 것"이라고 설명했습니다.



아울러 스타벅스코리아의 모기업인 신세계그룹의 정용진 회장 또한 오는 24일로 예정된 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 같은 교육 영상을 시청할 예정입니다.



이 밖에 스타벅스코리아는 마케팅 의사결정 체계도 전면 개편할 계획입니다.



향후 모든 마케팅 기획 단계에서 사회적 민감도 체크리스트 적용을 의무화하고, 다중 검증 시스템을 신설해 위험 예방 체계를 전면적으로 재구축할 방침입니다.



앞서 스타벅스코리아는 지난달 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 '탱크 데이', '책상에 탁!'이라는 문구를 사용해 1980년 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 논란에 휩싸였습니다.