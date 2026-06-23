"폴리마켓서 대박났어요"…인플루언서 영상 알고보니 죄다 광고

▲ 폴리마켓

실시간 방송 뉴스 화면에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 "맥도널드"라는 단어를 언급한 순간, TV를 보고 있던 미국 대학생 조지 마키하라는 깜짝 놀라 환호하면서 자신의 폴리마켓 계정을 엽니다.컴퓨터 모니터 화면 속에서는 상금 10만 달러가 쏟아지는 장면이 이어집니다.최근 틱톡, 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에는 이처럼 미래 예측 사이트인 폴리마켓에서 내기해 공돈을 벌었다는 성공담을 자랑하는 영상이 넘쳐납니다.그러나 마키하라가 올린 영상은 속 내용은 완전한 거짓입니다.그는 가짜 폴리마켓 시뮬레이션 플랫폼에서 진짜로 돈을 딴 것처럼 실감 난 연기를 했을 뿐입니다.그가 돈을 번 것은 사실입니다.하지만 그 돈은 폴리마켓 내기에서 이겨 딴 것이 아니라 사실 폴리마켓 측이 제공한 '급여'입니다.월스트리트저널(WSJ)은 21일(현시지간) 폴리마켓을 띄우는 SNS 영상 1천100개 이상을 분석하고 연루된 크리에이터들을 인터뷰한 결과, 폴리마켓이 크리에이터 수십 명을 고용해 자사 플랫폼에서 손쉽게 큰돈을 벌 수 있다는 메시지를 전하는 광고성 영상을 대량 유포하고 있는 것으로 확인됐다고 보도했습니다.마키하라를 비롯한 크리에이터들은 폴리마켓으로부터 매달 2천∼3천 달러를 받고도 이런 사실을 자기 콘텐츠에 표시하지 않았습니다.WSJ의 보도가 시작된 후에야 이들은 '@polymarket partner'라는 표기를 슬그머니 하기 시작했습니다.미국 연방 광고법은 제품 홍보를 위해 금전을 받는 사람은 자신과 해당 제품의 관계를 반드시 공개해야 합니다.고용된 크리에이터들은 실제 폴리마켓에서 돈을 걸고 내기를 한 것이 아니라 폴리마켓이 만든 실제처럼 보이는 가짜 사이트에서 거래하는 시늉만 했습니다.이들 크리에이터가 만든 영상이 실제로 폴리마켓의 주요 시장인 미국인들에게 전달되게 하기 위해서 폴리마켓 측은 추가로 '클리퍼'로 불리는 소셜미디어 전문가들을 고용해 크리에이터들이 만든 영상을 퍼 나르도록 한 것으로 조사됐다고 WSJ은 전했습니다.폴리마켓 측은 이런 광고성 콘텐츠와 자사는 관련이 없다고 주장합니다.하지만 WSJ은 폴리마켓이 퍼 나르기를 전문으로 하는 '클리퍼'들을 관리하는 마케팅 회사인 '바이얼러티'를 고용했다고 전했습니다.이 회사는 고용된 '클리퍼'들에게 콘텐츠가 광고처럼 보이지 않게 하는 게 중요하다면서 '폴리마켓'이나 '폴리'라는 단어를 노출하지 말라는 세부적인 지침도 내렸다고 WSJ은 지적했습니다.분석업체 튜블러에 따르면 폴리마켓은 이런 바이럴 마케팅을 활용해 틱톡, 유튜브, 인스타그램에서 1억 4천만 회 이상의 조회수를 끌어올렸습니다.폴리마켓은 이 같은 보도와 관련해 "정확하고, 공정하며 투명한 시장을 유지하기 위해 노력하고 있다"며 "우리는 빠르게 성장하는 산업의 일부로서 사용자들의 신뢰를 얻고 그들과 소통하는 방식을 지속해 개선하기 위해 노력 중"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)