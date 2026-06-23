"티빙 개인정보 유출 1천953만 명"…초기 추산보다 650만 명 늘어

온라인동영상서비스(OTT) 티빙 개인정보 유출 사고의 피해 규모가 현재까지 1천953만 명으로 파악된 것으로 나타났습니다.



정부가 초기 발표한 잠정치(1천300만 명)보다 650만 명 이상 늘어난 규모입니다.



22일 이정헌 더불어민주당 의원에 따르면 최근 개인정보보호위원회와 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료에서 티빙의 개인정보 유출 사고 피해 규모가 현재까지 1천953만 명으로 확인됐습니다.



이는 국내 개인정보 유출 사고 가운데 쿠팡(약 3천756만 명), 싸이월드·네이트(약 3천500만 명), SK텔레콤(약 2천324만 명)에 이어 역대 네 번째로 큰 규모입니다.



자료에는 아이디와 이름, 생년월일, 비밀번호, 환불 계좌번호, 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI) 등이 유출된 것으로 기재됐습니다.



특히 CI와 DI는 변경이 어려워 명의도용 등 2차 피해 우려가 크다는 지적이 나옵니다.



정부는 현재 유출 규모가 티빙의 유료 가입자 수(약 500만 명)와 월간활성이용자 수(MAU·5월 기준 882만 명)를 크게 웃도는 배경을 조사하고 있습니다.



탈퇴 회원이나 휴면 계정, 제휴 서비스를 통해 생성된 계정 정보까지 유출 대상에 포함됐는지 여부도 확인 중입니다.



정부는 유출 규모뿐 아니라 사고 인지 이후 대응 과정의 적정성도 들여다보고 있습니다.



이 의원은 티빙이 5월 30일 이상 징후를 인지하고도 대용량 파일의 외부 전송 사실은 6월 2일에야 확인했다고 지적했습니다.



다만 해당 내용은 정부 조사 과정에서 최종 확인될 사안입니다.



티빙 관계자는 "이번 사고로 고객들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과드린다"며 "현재 민관합동조사단이 사고 경위와 유출 규모, 영향 범위를 조사 중이며 고객 보호 조치를 신속히 시행하고 필요한 지원과 보상 등 책임을 다하겠다"고 밝혔습니다.



그러면서 "재발 방지를 위해 보안 체계 전반을 점검·개선하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였습니다.



(사진=연합뉴스)