미, '미 방산기업 제재' 중국 조치에 "자국 공급업체 신뢰불가 자인"

▲ 미국 성조기와 중국 오성홍기

미국 도널드 트럼프 행정부가 22일(현지시간) 미 방산기업 등에 대한 중국 정부의 제재를 두고 중국 공급업체의 신뢰 불가성을 자인한 셈이라는 입장을 보였습니다.미 행정부 당국자는 중국 상무부 및 재정부가 미국 기업들에 대한 제재를 개시한 데 대한 질의에 "베이징의 대응은 '중국 공급업체들은 신뢰할 수 없다'는 평가를 인정한 것에 불과하다"고 답했습니다.이 당국자는 "미국 전쟁부(국방부)의 1260H 조달 규제는 미군을 위한 안심할 수 있고 신뢰할 수 있는 공급망을 확보하는 데 도움을 주기 위한 것"이라고 강조했습니다.1260H 조달 규제는 중국군(인민해방군)을 지원하는 것으로 판단되는 중국의 군사 기업 목록을 미 국방부가 작성·관리할 수 있도록 한 미 국방수권법(NDAA) 조항입니다.국방부는 지난 8일 중국의 빅테크 기업 알리바바와 바이두, 전기차 제조업체 비야디(BYD) 등 188곳이 "미국 내에서 직접 또는 간접적으로 운영되는 중국 군사 기업들"이라며 이 목록에 실었습니다.당장 제재가 이뤄지지는 않지만, 향후 정부 조달 사업에서 불이익을 받을 가능성이 큽니다.중국 상무부는 전날 미국 방산·드론·희토류 관련 기업 10곳에 대한 이중용도 품목 수출을 통제한다고 밝혔습니다.또 재정부는 중국의 정부 조달에서 미국 방산기업인 록히드마틴, 제너럴 다이내믹스, 레이시온, 보잉 등 46곳을 배제한다고 발표했습니다.미국이 중국의 첨단산업 기업들을 겨냥해 불이익을 예고하자, 중국이 미국의 방산·희토류 기업들을 향해 '맞불'을 놓은 성격입니다.미 당국자의 반응은 자국 조치의 정당성을 주장하면서 향후 '신뢰할 수 없는' 중국 기업들의 정부 납품을 배제하겠다는 의미로 풀이됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)