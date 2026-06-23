미, '미 방산기업 제재' 중국 조치에 "자국 공급업체 신뢰불가 자인"

▲ 미국 성조기와 중국 오성홍기
미국 도널드 트럼프 행정부가 22일(현지시간) 미 방산기업 등에 대한 중국 정부의 제재를 두고 중국 공급업체의 신뢰 불가성을 자인한 셈이라는 입장을 보였습니다.
미 행정부 당국자는 중국 상무부 및 재정부가 미국 기업들에 대한 제재를 개시한 데 대한 질의에 "베이징의 대응은 '중국 공급업체들은 신뢰할 수 없다'는 평가를 인정한 것에 불과하다"고 답했습니다.
이 당국자는 "미국 전쟁부(국방부)의 1260H 조달 규제는 미군을 위한 안심할 수 있고 신뢰할 수 있는 공급망을 확보하는 데 도움을 주기 위한 것"이라고 강조했습니다.
1260H 조달 규제는 중국군(인민해방군)을 지원하는 것으로 판단되는 중국의 군사 기업 목록을 미 국방부가 작성·관리할 수 있도록 한 미 국방수권법(NDAA) 조항입니다.
국방부는 지난 8일 중국의 빅테크 기업 알리바바와 바이두, 전기차 제조업체 비야디(BYD) 등 188곳이 "미국 내에서 직접 또는 간접적으로 운영되는 중국 군사 기업들"이라며 이 목록에 실었습니다.
당장 제재가 이뤄지지는 않지만, 향후 정부 조달 사업에서 불이익을 받을 가능성이 큽니다.
중국 상무부는 전날 미국 방산·드론·희토류 관련 기업 10곳에 대한 이중용도 품목 수출을 통제한다고 밝혔습니다.
또 재정부는 중국의 정부 조달에서 미국 방산기업인 록히드마틴, 제너럴 다이내믹스, 레이시온, 보잉 등 46곳을 배제한다고 발표했습니다.
미국이 중국의 첨단산업 기업들을 겨냥해 불이익을 예고하자, 중국이 미국의 방산·희토류 기업들을 향해 '맞불'을 놓은 성격입니다.
미 당국자의 반응은 자국 조치의 정당성을 주장하면서 향후 '신뢰할 수 없는' 중국 기업들의 정부 납품을 배제하겠다는 의미로 풀이됩니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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