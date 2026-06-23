뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2026.06.23 07:15 조회수
PIP 닫기
1. "IAEA 핵사찰 합의"…이란 원유 수출 한시 허용

국제 원자력 기구 IAEA의 핵 사찰단이 다시 이란 안에서 활동하는 데 대해 미국과 이란이 합의했습니다. 미국은 협상이 진행되는 60일 동안 이란의 원유 수출도 한시적으로 허용한다고 밝혔습니다.

2. 박성재 1심서 징역 25년…특검 구형보다 늘어
 
내란 혐의 등으로 재판 받아온 박성재 전 법무부 장관이 1심에서 징역 25년을 선고 받고 법정구속 됐습니다. 재판부는 "대한민국이 자칫 독재 정치의 수렁에 빠질 수 있었다"며 특검 구형보다 더 무거운 형을 선고했습니다.

3. 몬테레이 입성…메시 '최다 골 경신' 아르헨 32강행

우리 축구 대표팀이 이틀 뒤 남아공과 3차전이 열리는 멕시코 몬테레이에 도착했습니다. 아르헨티나 축구 스타 메시는 통산 18골로 월드컵 최다 골 기록을 다시 세웠고 아르헨티나는 32강 진출을 확정했습니다.

4. 하이닉스 시총 1위…코스피 또 '사상 최고'

SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위로 올라섰습니다. 코스피는 또 사상 최고치를 경신했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지