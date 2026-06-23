1. "IAEA 핵사찰 합의"…이란 원유 수출 한시 허용



국제 원자력 기구 IAEA의 핵 사찰단이 다시 이란 안에서 활동하는 데 대해 미국과 이란이 합의했습니다. 미국은 협상이 진행되는 60일 동안 이란의 원유 수출도 한시적으로 허용한다고 밝혔습니다.



2. 박성재 1심서 징역 25년…특검 구형보다 늘어



내란 혐의 등으로 재판 받아온 박성재 전 법무부 장관이 1심에서 징역 25년을 선고 받고 법정구속 됐습니다. 재판부는 "대한민국이 자칫 독재 정치의 수렁에 빠질 수 있었다"며 특검 구형보다 더 무거운 형을 선고했습니다.



3. 몬테레이 입성…메시 '최다 골 경신' 아르헨 32강행



우리 축구 대표팀이 이틀 뒤 남아공과 3차전이 열리는 멕시코 몬테레이에 도착했습니다. 아르헨티나 축구 스타 메시는 통산 18골로 월드컵 최다 골 기록을 다시 세웠고 아르헨티나는 32강 진출을 확정했습니다.



4. 하이닉스 시총 1위…코스피 또 '사상 최고'



SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위로 올라섰습니다. 코스피는 또 사상 최고치를 경신했습니다.