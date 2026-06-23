"IAEA 사찰단 복귀 합의"…이란 협상단장은 오만행

<앵커>



미국과 이란의 1차 회담 결과 이란이 국제 원자력 기구, IAEA의 핵 사찰을 받기로 합의했습니다. 핵 폐기는 그래서 가능한 건지, 60일 이후 호르무즈 해협은 어떻게 되는 건지, 구체적인 합의는 아직 갈 길이 멉니다.



오늘(23일) 첫 소식 스위스에서 권영인 특파원이 보도합니다.



<기자>



미국과 이란의 종전 양해각서 이행 관련 1차 고위급 회담은 양국의 자화자찬식 평가로 마무리됐습니다.



미국 대표단을 이끈 밴스 부통령은 호르무즈 해협 지속 개방을 위한 메커니즘 구축과 이스라엘과 헤즈볼라 충돌을 막기 위한 길 등 완화 기구 설치 합의를 이번 회담의 성과로 뽑았습니다.



또한, 고위급 회담을 이어갈 실무 협상 프로세스 구축도 강조했고 무엇보다 이란의 국제원자력기구, IAEA 핵 사찰단 입국 동의를 가장 큰 성과로 내세웠습니다.



[J.D 밴스/미국 부통령 : 이번 합의는 미국 국민에게 매우 중요한 이정표이며, 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 폐기하거나 완전히 종식시키기 위한 첫걸음입니다.]



트럼프 대통령도 이란이 핵 투명성 확보를 위해 주요 무기 사찰에 동의할 것이라고 강조하기도 했습니다.



하지만, 미국에선 고농축 우라늄 처리 방안 등 핵 폐기 관련 핵심 쟁점은 중점적으로 논의하지 못했다는 비판도 제기되고 있습니다.



이란은 미국보다 더 긍정적입니다.



특히, 호르무즈 해협 통항과 관련해 주변 국가들과 메커니즘을 만들기로 한 것은 중요한 사안이라고 평가했습니다.



실제로 이란 협상단장이었던 갈리바프 국회의장은 곧바로 오만을 방문해 관련 협의를 진행했습니다.



이란은 또, 동결 자금 해제와 원유 수출에 상당한 진전이 있었다고 강조했는데 회담 후 미국 재무부는 어제부터 60일간 이란 원유 수출을 허용한다고 밝혔습니다.



이란은 IAEA 사찰단 수용과 관련해선 이란 의회 승인을 거쳐야 진행할 수 있다며 무조건적인 사찰 수용은 아니라고 선을 그었습니다.



1차 고위급 회담을 끝낸 매국과 이란은 카타르와 파키스탄 대표단도 참여하는 실무급 회담을 뷔르겐스톡 리조트에서 이번 주 계속 이어가기로 했습니다.



(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 김병직)