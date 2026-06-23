실축 씻고 '통산 18골' 대기록 쓴 메시…아르헨티나는 32강 확정

▲ 현지시간 22일 아르헨티나 대 오스트리아의 월드컵 J조 축구 경기에서 리오넬 메시가 두 번째 골을 넣자 아르헨티나 선수들이 기뻐하고 있다.

'축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 페널티킥 실축을 딛고 역대 월드컵 최다 득점 신기록을 작성하며 아르헨티나의 32강 진출을 확정지었습니다.아르헨티나는 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 오스트리아를 2대 O로 격파했습니다.자신의 축구 국가대표팀 A매치 통산 200번째 경기였던 알제리와의 조별리그 1차전에서 해트트릭 '원맨쇼'를 펼친 메시의 기량은 이날도 여전했습니다.이번 대회 전까지 월드컵 통산 13골이던 메시는 앞선 1차전에서 3골을 몰아쳐 미로슬라프 클로제(독일·16골)와 타이를 이뤘습니다.이어 이날 17호 골과 18호 골을 연달아 꽂아 넣으며 마침내 역대 최다 득점 단독 1위로 우뚝 섰습니다.대기록 작성까지의 과정이 순탄치만은 않았습니다.아르헨티나는 전반 9분 라우타로 마르티네스가 페널티킥을 얻어내며 절호의 기회를 잡았습니다.키커로 나선 메시는 가벼운 도움닫기 후 슈팅을 시도했으나 공이 오른쪽 골대를 크게 벗어나며 아쉬움을 삼켰습니다.통산 7차례 월드컵 페널티킥 키커로 나선 메시의 3번째 실축이었습니다.메시는 10분 뒤 또 한 번의 찬스를 날렸습니다.마르티네스가 어렵게 연결해 준 공을 잡은 메시는 곧바로 슈팅하는 대신 터치를 한 번 더 가져갔고, 결국 오스트리아 골키퍼 알렉산더 슐라거의 다리에 걸리며 막히고 말았습니다.하지만 전반 38분, 메시는 기어코 득점포를 가동하며 리드를 가져왔습니다.티아고 알마다가 왼쪽으로 밀어준 공을 파쿤도 메디나가 컷백으로 연결했고, 쇄도하던 메시가 지체 없는 논스톱 슈팅으로 오른쪽 하단 골망을 흔들며 자신의 17번째 월드컵 득점을 장식했습니다.메시의 대기록 행진은 여기서 끝이 아니었습니다.후반 추가시간 5분, 메시는 승부에 쐐기를 박는 18호 골이자 멀티 골을 완성했습니다.메시의 패스를 받은 훌리안 알바레스가 슈팅을 날린 게 골키퍼 선방에 막히자, 흘러나온 공을 메시가 놓치지 않고 재차 슈팅으로 연결했습니다.그의 첫 슈팅은 수비벽에 막혔으나 메시는 끈질기게 다시 밀어 넣어 골망 정중앙을 가르며 2대 0 승리에 쐐기를 박았습니다.이로써 메시는 이번 대회 아르헨티나가 뽑아낸 5골을 홀로 책임지며, 다시 한번 대체 불가한 에이스의 존재감을 입증했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)