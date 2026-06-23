트럼프 "이란, '핵 투명성' 보장 위해 주요 사찰 동의할 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 이란이 핵과 관련해 지속적으로 검증할 수 있는 체제를 수용할 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "이란이 앞으로 오랫동안 '핵 투명성(Nuclear Honesty)'을 보장하기 위해 주요 무기 사찰을 수용하는 데 동의할 것이라는 사실을 모두가 충분히 잘 알고 있다"고 말했습니다.미국과 이란이 앞서 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 '이란이 핵무기를 획득하거나 개발하지 않기로 재확인한다'는 내용이 담겼습니다.미국은 60일간 이어질 후속 협상을 통해 이란의 고농축 우라늄 비축분 처리와 농축 중단 기간 설정, 국제원자력기구(IAEA)의 검증 체제 확립 등을 논의하겠다는 계획입니다.트럼프 대통령의 이날 발언은 핵 후속 협상에서 국제사회 검증 체제 구축이 주요 의제가 될 것임을 시사하는 동시에 이란을 압박하는 취지의 발언으로 풀이됩니다.JD 밴스 부통령은 이날 스위스에서 이란과 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 첫 고위급 회담을 마친 뒤 기자회견을 열어 이란이 국제원자력기구(IAEA) 핵사찰단의 이란 내 활동 재개에 합의했다고 밝혔습니다.밴스 부통령은 "이란은 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다"며 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음"이라고 밝혔습니다.이란 외무부는 이와 관련, 절차에 따라 IAEA와의 협력을 지속하겠다는 입장을 밝혔습니다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 이란 국영 IRNA에 "이란과 IAEA 간의 상호 협력은 이슬람 의회(마즐리스)의 승인과 최고 국가안보회의의 결정에 기반해 현행 절차에 따라 계속될 것"이라고 말했습니다.IRNA는 이번 스위스 회담에서 이란 대표단이 핵 문제와 관련해 어떠한 협상도 진행하지 않았으며 새로운 의무도 수용하지 않은 것으로 전해졌다고 보도했습니다.