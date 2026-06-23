안방서 살해당한 60대…"아직 안 잡혔나" 불안

경남 통영에서 60대 여성을 살해한 뒤 달아난 용의자가 2주 가까이 잡히지 않으면서 주민들의 불안이 커지고 있다고요?



네, 지난 10일 오전 경남 통영의 한 주택에서 60대 여성 A 씨가 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐습니다.



당시 별채에서 잠을 자던 남편이 안방에 쓰러져 있는 아내를 발견해 경찰에 신고했는데요.



집 안 CCTV에는 사건 당일 새벽 한 남성이 주택에 침입해 범행을 저지른 뒤 손가방 등을 챙겨 달아나는 모습이 담겼습니다.



경찰은 금품을 노린 강도살인 사건으로 보고 수배 전단과 함께 신고 포상금까지 내걸었지만 아직 용의자를 검거하지 못하고 있는데요.



수배 전단에는 복면으로 얼굴을 가린 채 주택에 침입하는 30~40대 추정 남성의 모습이 담겼습니다.



이렇게 용의자가 붙잡히지 않으면서 지역 주민들은 불안을 호소하고 있는데요. 지역 온라인 커뮤니티에는 "범인 검거 소식이 없어 무섭다", "외출도 조심하게 된다"는 등의 글이 게재됐습니다.



(화면출처 : 경남경찰청, 온라인 커뮤니티)