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"동사무소인데요"…15억 전 재산 날릴 뻔한 노부부

고희경 기자
작성 2026.06.23 07:33 조회수
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먼저 보이스피싱에 속아서 전 재산을 날릴 뻔했던 80대 노부부가 극적으로 피해를 면했다고요? 

네, 경찰의 선제적인 예방 시스템이 큰 피해를 막아낸 건데요.

경기도 고양시에 사는 80대 A 씨 부부는 최근 동사무소 직원을 사칭한 전화 한 통을 받았습니다.

이후 금융감독원과 검찰까지 사칭한 범죄 조직은 "계좌가 범죄에 연루됐다"며 A 씨 부부를 심리적으로 압박했는데요.

원격 제어가 가능한 악성 앱을 설치하게 하고, 대검찰청을 사칭한 가짜 사이트까지 보여주며 실제 수사를 받는 것처럼 속였습니다.

결국 부부는 전 재산인 15억 원을 한 계좌로 모아 송금하기 직전까지 이르렀는데요.

다행히 이들을 구한 건 경기 북부경찰청 광역예방순찰대의 '피싱범죄 예방활동'이었습니다.

경찰은 악성 앱 설치와 수상한 접속 정황을 실시간으로 포착한 뒤 즉시 현장에 출동했는데요.

악성 앱을 즉시 삭제하고 계좌 지급정지 조치까지 신속하게 진행하면서 극적으로 피해를 막았습니다.

평생 모은 재산을 날릴 뻔했던 노부부는 경찰에 연신 감사의 뜻을 전했습니다.

(화면출처 : 경기북부경찰청)
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