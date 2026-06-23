고개 숙인 한성숙…"창업 기회 날아갈라" 불안 여전

<앵커>



정부 주도 창업 프로젝트인 '모두의 창업'에서 합격자 5천 명의 개인정보가 유출되는 사고가 발생했습니다. 한성숙 중기부 장관이 고개를 숙였지만 피해자들은 사업 구상을 빼앗길까 불안해하고 있습니다.



최승훈 기자가 보도합니다.



<기자>



국무총리 인사청문회를 준비 중인 한성숙 중소벤처기업부 장관이 출근길에 고개를 숙였습니다.



[한성숙/국무총리 후보자 겸 중소벤처기업부 장관 : 모두의 창업 플랫폼 개인정보 유출로 인해 걱정과 불편을 겪으신 이용자 여러분들께 진심으로 사과드립니다.]



중기부가 추진하는 창업 인재 육성 프로젝트 '모두의 창업'에서 합격자 5천 명의 개인정보가 유출되자 주무 부처 장관으로서 사과한 겁니다.



앞서 지난 15일 합격자들의 기본 정보가 온라인에 공개됐는데 같은 날 이들의 비공개 이메일 주소와 아이디어 요약 정보, 심사평 등이 유출됐습니다.



'모두의 창업' 개인정보를 관리하는 창업진흥원은 정보 유출 신고서에서 외부 공격이 아닌 합격자들을 지원하는 한 AI 솔루션 업체의 소행이라고 밝혔습니다.



해당 업체는 비정상적인 정보 호출 방식을 이용해 시스템에서 비공개 처리된 정보들을 빼낸 것으로 파악됐습니다.



다만, 해당 업체는 홍보성 메일을 합격자들에게 보내려는 의도였고, 공개된 이메일 주소만 사용했다고 주장하는 것으로 전해졌습니다.



[노용석/중소벤처기업부 1차관 : 9개 IP가 비정상적인 API 호출(정보 요청)을 한 걸로 국정원 조사 결과 확인을 했고, 구체적인 위치와 사업자 등에 대해서 세부 조사가 (진행 중입니다.)]



중기부는 합격자 5천 명에 대해 아이디어 보유 사실을 인정하는 증명서를 무상 등록할 수 있게 도와주고, 사업자 등록을 한 경우엔 기밀 자료를 보관해 주는 기술 임치도 1년간 지원하기로 했습니다.



하지만 피해자들의 불안감은 가시지 않고 있습니다.



['모두의 창업' 참가자 : 이미 유출이 됐는데 보호한다고 해서 큰 의미가 있을지 모르겠네요. 저보다 자본력 있는 회사나 이런 데서 만들어버리면 저한 테는 창업의 기회가 또 날아가는 거니까….]



중기부는 다음 달 예정했던 '모두의 창업' 2기 모집을 연기하고 유출된 아이디어 활용 방지에 집중할 방침입니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 박나영)