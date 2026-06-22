뉴욕증시, 미-이란 종전 협상 성과 소화하며 혼조 출발

뉴욕증시의 3대 주가지수는 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 협상 성과 등을 소화하며 혼조세로 출발했습니다.



22일(현지시간) 오전 9시 56분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 264.83포인트(0.51%) 상승한 51,829.53을 기록했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 19.92포인트(0.27%) 상승한 7,520.50, 나스닥 종합지수는 전장보다 17.73포인트(0.07%) 하락한 26,500.21을 가리켰습니다.



미국과 이란이 종전 합의에서 성과를 거둔 점은 증시 강세 재료로 작용했습니다.



JD 밴스 미국 부통령은 이날 이란과 양해각서(MOU) 회담에 대해 "성공적인 최종 합의를 위해 매우 좋은 토대를 마련했다"고 평가하면서 "실무 회담은 앞으로 수일, 수 주 동안 계속될 것"이라고 말했습니다.



또 이란이 국제원자력기구(IAEA) 핵 사찰단을 다시 초청하는 데 동의했다면서 이에 관련된 논의가 이르면 이번 주, 혹은 이날부터 시작될 수도 있다고 주장했습니다.



다만 시장이 이번 주 발표 예정인 마이크론테크놀러지 실적 발표와 연방준비제도(연준·Fed)가 기준으로 삼는 개인소비지출(PCE) 가격지수에 대해 경계심을 보이며 증시 상단이 제한되는 모습입니다.



AJ벨의 댄 코츠워스 시장 총괄책임자는 "시장은 최근 몇주 동안 중동 분쟁이 해결될 수 있고 고물가 환경이 나타나지 않을 것이라는 희망 속에 회복세를 보여왔다"면서 "그러나 중동 분쟁은 여전히 현재 진행 중이며 이는 투자자들이 전면적인 위험선호 분위기에 진입하지는 않을 것이라는 점을 의미한다"고 말했습니다.



업종별로는 기술, 산업 등은 강세를 통신, 에너지 등은 약세를 보였습니다.



아포지 테라퓨틱스는 애브비가 현금 109억달러에 회사를 인수하겠다고 밝히면서 주가가 46.80% 급등했습니다.



마이크론 주가는 오는 24일 실적발표를 앞두고 4.65% 오른 수준에서 거래 중입니다.



번스타인은 마이크론의 목표주가를 1천300달러로, 니드햄은 목표주가를 1천550달러로 상향 조정했습니다.



알파벳 주가는 3.90% 하락했습니다.



구글 AI 연구소 딥마인드 연구원 존 점퍼가 구글을 떠나 앤트로픽으로 이직한다는 소식이 나왔습니다.



이 소식은 구글 엔지니어링 부문 부사장 노암 샤지어가 오픈 AI에 합류한다고 발표한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다.



유럽증시는 대체로 강세를 나타냈습니다.



유로스톡스50 지수는 전장 대비 0.47% 오른 6,322.67에 거래 중입니다.



영국 FTSE100 지수와 독일 DAX 지수는 각각 0.58%, 0.47% 상승했습니다.



프랑스 CAC40 지수는 0.30% 내렸습니다.



국제 유가는 하락했습니다.



같은 시각 근월물인 2026년 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.38% 내린 배럴당 74.78달러를 기록 중입니다.