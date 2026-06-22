미 부통령 "이란, IAEA 핵사찰단 복귀 동의…이번주 활동 재개"

▲ 스위스 찾은 미 협상대표 밴스 부통령

미국과 이란이 국제원자력기구(IAEA) 핵사찰단의 이란 내 활동 재개에 합의했다고 22일(현지시간) JD 밴스 미국 부통령이 전했습니다.밴스 부통령은 이날 스위스 루체른 뷔르겐슈토크 리조트에서 이란과의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 첫 후속 협상을 마친 뒤 기자회견을 열어 "이란은 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다"고 말했습니다.미측 협상단 수석대표인 밴스 부통령은 "이것은 미국 국민들에게 중요한 사건이자, 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 비핵화하거나 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음"이라고 강조했습니다.핵사찰단 활동 개시는 이번 주 중으로 예정돼 있으며, 이르면 이날 중 시작할 수도 있다고 밴스 부통령은 덧붙였습니다.밴스 부통령은 이란의 IAEA 핵사찰 수용에 따라 종전 합의 양해각서(MOU) 이행을 위한 기술적 협상이 스위스에서 몇 주 동안 이어질 것이라고 전했습니다."이란은 핵무기를 획득하거나 개발하지 않기로 재확인"하며, 농축 우라늄 비축분의 경우 "상호 합의된 메커니즘"에 따라 처리하되 "최소한 IAEA 감독 아래 현장에서 희석"한다는 MOU 8조를 두고 한 말입니다.밴스 부통령은 또 이란과 "호르무즈 해협을 개방된 상태로 유지하기 위한 메커니즘" 및 레바논을 비롯한 지역 내 "충돌 방지 메커니즘"을 구축했다고 밝혔습니다.이는 호르무즈 해협의 통항 문제나 이스라엘과 레바논 내 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라의 무력 충돌 문제에 대한 갈등 당사자 간 대화 체제라고 설명했습니다.밴스 부통령은 이스라엘과 헤즈볼라의 분쟁을 "닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐의 문제"에 비유하며 헤즈볼라에서 "지휘부의 승인 없이 하급 인원이 드론을 발사하는 경우, 이스라엘은 대응해야 한다"고 예를 들었습니다.그는 이 같은 상황에서 이스라엘, 레바논, 헤즈볼라가 각자 자위권 행사를 내세워 갈등이 촉발되더라도 '통제 불능' 상태로 번지지 않도록 대화 체제를 구축했으며, 작동하기 시작했다고 말했습니다.밴스 부통령은 MOU 이행에 따라 이란의 해외 동결자산이 해제되더라도 이 자금이 테러 지원에 쓰이지 않도록 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 카타르와 해법을 마련했다고 소개했습니다.그는 "이란 자산이 해제될 경우 그 과정은 미국과 카타르가 승인권을 갖는다"며 "그 돈은 이란 국민들을 위해 미국산 대두, 옥수수, 밀을 구입하는 데 사용될 것"이라고 말했습니다.그러면서 "그것은 매우 훌륭하고 전형적인 트럼프식 거래"라며 "미국 국민들에도 좋고, 이란 국민들에도 좋다"고 강조했습니다.밴스 부통령은 MOU 체결 이후 이란과 진행한 이번 1차 협상이 순조로웠다면서 이란 측 대표단이 트럼프 대통령의 '공격 위협'에 협상장을 이탈했다는 보도를 부인했습니다.그는 "이란은 협상장을 떠나지 않았다"며 "그들의 기술팀은 이 순간에도 여기에 남아 우리 기술팀과 함께 작업하고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)