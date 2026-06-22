이 대통령, SK 최태원·삼성 이재용 연쇄 회동…AI·반도체 전략 논의

▲ 이재명 대통령이 12일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 열린 비즈니스 라운드테이블에 입장하며 이재용 삼성전자 회장과 악수하고 있다.

이재명 대통령이 지난주 SK그룹 최태원 회장에 이어 이번 주, 삼성전자 이재용 회장을 청와대에서 만납니다.이 자리에선 인공지능(AI) 및 반도체 산업 미래 전략, 대규모 AI 데이터 센터 구축, 지방 투자 계획 등이 의제로 다뤄진 것으로 파악됐습니다.이 대통령은 오는 25일, 청와대에서 이재용 회장을 만나 인공지능 및 반도체 산업 발전 방향과 전략, 대규모 지방 투자 계획 등에 대한 의견을 나눌 예정입니다.유럽 순방 귀국 다음 날이었던 지난 19일엔 최태원 회장도 만났습니다.최 회장은 이 자리에서 대규모 AI 데이터 센터 구축 추진 방향 등을 밝힌 것으로 알려졌습니다.이번 만남에서는 대규모 투자를 통한 지역 균형발전 계획도 회의 테이블에 올랐습니다.청와대는 오는 29일, 삼성전자, SK 하이닉스 등 국내 인공지능(AI) 관련 주요 기업 최고 경영진과의 간담회를 개최하고 지역 균형발전 계획을 논의할 계획인데, 이 회장과 최 회장과의 면담이 일종의 사전 조율 작업이란 해석도 나옵니다.29일 간담회에선 삼성과 SK의 구체적인 호남권 투자 계획이 발표될 거란 전망도 나오고 있습니다.이 대통령은 지난 8일 취임 1년 기자회견에서 "조만간 '성장 전략의 대전환'을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개할 예정"이라고 언급한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)