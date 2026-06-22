중국서 유명 기저귀 유해물질 논란…당국 조사 착수

▲ 중국서 기저귀 유해물질 검출 의혹 제기

중국 유명 브랜드들의 기저귀에서 유해물질인 포름아미드(포름아마이드) 성분이 검출됐다는 의혹이 제기돼 중국 당국이 조사에 착수했습니다.22일 중국중앙TV(CCTV)와 로이터통신 등의 보도를 종합하면 중국 국가시장감독관리총국은 공업정보화부, 국가위생건강위원회, 국가질병예방통제국과 공동으로 '영유아용 기저귀 포름아미드 문제' 관련 합동조사단을 꾸렸다고 밝혔습니다.앞서 중국의 한 매체는 일부 양육자들이 발진 등의 피부 문제가 반복적으로 발생했다고 주장하는 특정 브랜드의 기저귀 제품들에 대해 전문기관을 통해 샘플을 검사한 결과 독성 물질인 포름아미드가 검출됐다는 내용의 의혹을 제기했습니다.포름아미드는 피부를 통해 체내에 흡수될 수 있는 유해 화학물질입니다.장기 발달이 아직 완전하지 않은 영유아의 피부가 포름아미드가 나오는 기저귀에 장시간 접촉해 있을 경우 생식계와 간·신장에 손상을 줄 가능성이 있다고 성도일보는 설명했습니다.중국 본토에서는 현재 기저귀의 포름아미드 함량에 대한 별도 검사 기준이 없는 것으로 알려졌습니다.해당 의혹을 처음 보도한 매체는 중국 관영 신화통신이 발행하는 경제 매체인 '경제참고보'입니다.포름아미드 검출 의혹이 제기된 베이비케어, 비바베베(중국명 비바바오베이), 하기스(중국명 하오치) 등 3개 브랜드는 자체 검사한 결과 자사 제품에서 해당 물질이 검출되지 않았다고 반박했습니다.하기스는 글로벌 브랜드이지만 중국에서는 현지 생산 제품도 유통되고 있으며, 베이비케어와 비바바오베이는 중국 현지 브랜드입니다.중국 당국은 "언론이 제기한 영유아용 기저귀 포름아미드 문제를 확인한 뒤 법과 규정에 따라 처리할 것"이라면서 "관련 상황은 적시에 공개할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=홍콩 성도일보 캡처, 연합뉴스)