[날씨/XR] 서쪽 중심 초여름 더위…동쪽 비교적 선선

이번 주는 더위가 그리 심하지는 않겠습니다.



서쪽 지역 중심으로 초여름 수준의 더위가 예상되고요, 동쪽 지역은 비교적 선선하겠습니다.



내일(23일) 자세한 낮 최고 기온을 살펴보시면 파란색으로 보이는 동쪽 지역의 낮 기온이 25도를 밑돌면서 더위가 쉬어가겠는데요.



지난 주말에 내린 비구름 뒤편으로 우리나라에 차고 건조한 공기가 내려와 있는 데다가 차고 습윤한 성질의 북동풍이 불기 때문입니다.



내일 서쪽 지역은 서울이 30도까지 오를 텐데요, 다행히 습도가 낮아서 체감 온도는 그리 높지는 않겠습니다.



한편 내일 중부 지방에 계신 분들은 강한 자외선 조심하셔야겠습니다.



서울과 경기 시흥, 충남 공주와 계룡은 위험 수준까지 오를 것으로 보여서 가급적 낮 시간대에는 실내에 머무시는 게 좋겠습니다.



한편 우리나라 장마의 시작이 올여름 좀 늦어지고 있습니다.



정체 전선의 위치를 보시면 지금 중국 상하이 부근에 자리한 가운데 이번 주에도 우리나라에 장마 시작될 가능성은 낮습니다.



한편 필리핀 부근에서 북상하고 있는 제7호 태풍 메칼라는 일본 열도를 향할 것으로 예상되고 있습니다.



내일도 제주에는 밤까지 최대 80mm의 많은 비가 예상되고요, 내일까지 동해안으로는 강한 너울이 유입되겠습니다.



아침 기온은 서울이 19도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.



낮 기온은 서쪽을 중심으로 30도 가까이 오르겠습니다.



수요일에는 영남 동해안과 제주에 비 소식이 있고요, 목요일에는 내륙 곳곳에 소나기가 예상됩니다.



(남유진 기상캐스터)