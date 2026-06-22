임태희 경기교육감, 개표 결과 오기 국정조사 포함 요청

▲ 임태희 경기도교육감이 지난 12일 경기도 수원시 경기도교육청에서 제9회 전국동시지방선거 경기도교육감 선거 득표 입력 오류 관련 기자회견을 하고 있다

임태희 경기도교육감이 중앙선거관리위원회 등에 대한 국회 국정조사에 교육감 선거도 포함해 달라고 요청했다고 22일 밝혔습니다.임 교육감은 이날 경기도교육청 북부청사에서 기자들과 만나 "교육감 선거는 정당이 관여한 선거가 아니어서 국정조사 범위에서 빠져 있다"며 "개표 결과를 다르게 기재한 것은 투표용지 부족보다 더 심각한 문제"라고 요청 배경을 설명했습니다.지난 3일 치러진 경기도교육감 선거 개표 결과 성남시 중원구 금광2동 제3투표소와 광주시 초월읍 제2투표소 등 두 곳에서 후보의 득표수가 뒤바뀌어 입력되거나 엉뚱한 투표소의 개표 결과가 입력된 것이 뒤늦게 확인됐습니다.임 교육감은 선관위에 선거 소청을 제기하고 정보공개를 청구한 상태입니다.선거 효력에 관해 이의가 있는 후보자는 선거일로부터 14일 이내에 선관위에 소청할 수 있습니다.선관위는 60일 이내에 소청 인용 여부를 결정해야 합니다.소청 인용 시 선거는 무효가 됩니다.기각 시 신청인은 대법원에 이의제기할 수 있습니다.임 교육감은 "투표소 두 곳의 개표 결과가 뒤바뀌었다는 보도 이후에야 선관위는 전수 조사해 보니 두 곳만 잘못된 것이라고 했는데 이런 발표를 어떻게 믿을 수 있겠느냐"며 "그래서 국정조사에서 다뤄줘야 한다"고 강조했습니다.이어 "대학수학능력시험에서 이런 일이 생겼다면 무조건 재시험이 치러졌을 것"이라며 "이 문제가 국정조사에서 다뤄지지 않으면 수사기관에 선관위 관계자들을 고발할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)